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    Будет ли результативным матч ПСЖ — «Бавария»?

    ПСЖ — «Бавария». Прогноз (к. 1.80) на тоталы в 1/4 финала Лиги чемпионов 13 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Бавария»
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    ПСЖ выиграл первый матч на выезде
    ПСЖ примет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 13 Апреля 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    ПСЖ

    ПСЖ имеет хороший шанс второй гол кряду выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Ведь в первом матче парижане победили на выезде 3:2.

    Чемпион Франции успешно преодолел предыдущий раунд в плей-офф турнира. Причем пройдена была мощная «Барселона» (4:1, 1:1).

    По всей видимости, ПСЖ поставил на Лигу чемпионов. В чемпионате парижане выступают не так уверенно, занимая 2 место.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В минувшем туре Лиги 1 коллектив разгромил на выезде «Страсбург» (4:1), хотя перед этим он уступил дома «Лиллю» (0:1).

    «Бавария»

    Домашнее поражение со счетом 2:3 заставляет «Баварию» идти вперед и при этом требует выигрывать с разницей в два гола или побеждать с четырьмя забитыми мячами.

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  • 08/04/2021

    • В позапрошлом туре чемпионата «Бавария» фактически обеспечила себе очередной чемпионский титул. На выезде мюнхенцы минимально одолели «РБ Лейпциг».

    Тем не менее, между двумя встречами с парижанами мюнхенцы потеряли очки, сыграв вничью с «Унион Берлином» (1:1).

    Прогноз на ПСЖ — «Бавария»

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка на тоталы — меньше 3,5 голов за 1,80.

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