ПСЖ примет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов. Матч пройдет 13 апреля, начало — в 22:00 мск. ПСЖ — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПСЖ

ПСЖ имеет хороший шанс второй гол кряду выйти в полуфинал Лиги чемпионов. Ведь в первом матче парижане победили на выезде 3:2.

Чемпион Франции успешно преодолел предыдущий раунд в плей-офф турнира. Причем пройдена была мощная «Барселона» (4:1, 1:1).

По всей видимости, ПСЖ поставил на Лигу чемпионов. В чемпионате парижане выступают не так уверенно, занимая 2 место.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В минувшем туре Лиги 1 коллектив разгромил на выезде «Страсбург» (4:1), хотя перед этим он уступил дома «Лиллю» (0:1).

«Бавария»

Домашнее поражение со счетом 2:3 заставляет «Баварию» идти вперед и при этом требует выигрывать с разницей в два гола или побеждать с четырьмя забитыми мячами.

Чемпион Германии в нынешнем сезоне выступает отлично. В Бундеслиге команда лидирует с отрывом в пять очков.

В позапрошлом туре чемпионата «Бавария» фактически обеспечила себе очередной чемпионский титул. На выезде мюнхенцы минимально одолели «РБ Лейпциг».

Тем не менее, между двумя встречами с парижанами мюнхенцы потеряли очки, сыграв вничью с «Унион Берлином» (1:1).

Прогноз на ПСЖ — «Бавария»

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка на тоталы — меньше 3,5 голов за 1,80.