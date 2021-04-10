В субботу, 10 апреля, в 25-м туре российской Премьер-лиги «Уфа» на своем стадионе «Нефтяник» примет грозненский «Ахмат». Стартовый свисток буде дан в 16:30 по мск. «Уфа» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уфа»

У «Уфы» всего 14 набранных очков, с которыми она находится в зоне вылета, на 15 месте. От стыковых матчей она отстает на два очка, а от 12 спасительной позиции — на 15 пунктов.

В рамках чемпионата страны башкирцы имеют 7-матчевую безвыигрышную серию, в которой только раз сыграли вничью и шесть раз были повержены. Последняя их виктория в РПЛ датирована еще декабрем прошлого года.

В минувшем туре первенства уфимцы были разгромлены в Москве «Динамо» (0:4), а игровым днем ранее уступили в родных стенах «Локомотиву» (0:1). Отметим, что после зимнего перерыва они забили только раз в пяти играх.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

На своей территории «Уфа» набрала лишь шесть очков, выиграв одну встречу, трижды сыграв вничью и проиграв в семи случаях, разница забитых и пропущенных — 8:15.

«Ахмат»

«Ахмат» с 32 набранными пунктами идет на 11 месте в турнирной таблице РПЛ, существенно оторвавшись от опасной зоны, но и до еврокубковой строки ему далеко.

Чеченский коллектив вышел победителем из своих последних двух встреч чемпионата, обыграв поочередно дома тульский «Арсенал» (2:0) и разгромив в гостях «Краснодар» (5:0).

Перед этим клуб из Грозного имел 8-матчевую безвыигрышную серию в первенстве, где он три раза сыграл вничью и пять раз потерпел поражения, три из которых были уже в новом году.

На выезде «Ахмат» заработал в этом розыгрыше РПЛ 14 пунктов, победив в четырех играх при двух мировых исходах и шести фиаско, разница мячей в них составляет 12:18.

Несколько дней тому назад эти команды провели встречу 1/4 финала Кубка России, завершившаяся домашней победой «Ахмата» со счетом 1:0. В этом чемпионате грозненцы в родных стенах выиграли 3:1, а в прошлом сезоне они обменялись гостевыми викториями по 1:0.

Прогноз и ставка на «Уфа» — «Ахмат»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ахмата» предлагают — 2.50.

На викторию «Уфы» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.24.

Похоже, «Ахмат» сделал упор на Кубок страны, через который может пробиться в еврокубки. Поэтому на чемпионат будет не столь настроен, и это даст шанс на благоприятный исход для хозяев. Предлагаем ставить в данной игре с 0 форой на «Уфу».