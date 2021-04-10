В субботу, 10 апреля, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Лидс» в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Этихад», начнется в 14:30 по московскому времени. «Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Горожане» продолжают показывать то, что они в хорошей форме. Их победная серия составляет шесть матчей. С начала года команда Гвардиолы провел 25 матчей и выиграла 24 из них.

После международной паузы хозяева подтвердили свою форму, обыграв в чемпионате Англии «Лестер» со счетом 2:0. Перед этим с таким же счетом «Манчестер Сити» обыгрывал «Эвертон» в Кубке Англии и «Боруссию» М в 1/8 Лиги чемпионов.

По итогам 30 поединков Премьер-лиги манкунианцы опережают своих земляков из «Юнайтед» на 14 очков, сыграв на один матч больше.

Все прогнозы на АПЛ

Таким образом, для чемпионства команде гарантировано выиграть еще четырежды. Посреди недели она победила «Боруссия» Дортмунд (2:1) в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Лидс»

«Лидс», как для клуба, вернувшегося в АПЛ, выступает отлично. Да, команда не хватает с неба звезд, но свое законное 11 место все же занимает.

Потенциально «Павлины» еще способны побороться за подъем в первую пятерку, однако для этого нужно брать свои очки. Даже если это столь мощный соперник.

В позапрошлом туре часть обязательной программы команда выполнила. На выезде был обыгран «Фулхэм» (1:2).

В минувшем поединке чемпионата Англии йоркширцы оказались сильнее «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в домашних стенах.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,50.

Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал больше 3,5 голов за 2,10.