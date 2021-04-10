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    Разгромит ли «Манчестер Сити» «Лидс»?

    «Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз (к. 2.10) и ставки на тоталы на матч чемпионата Англии по футболу 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Лидс»
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    «Манчестер Сити» выиграл шесть прошлых матчей
    В субботу, 10 апреля, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Лидс» в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на арене «Этихад», начнется в 14:30 по московскому времени. «Манчестер Сити» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Апреля 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 14:30 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.55
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  • 11.00
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    «Горожане» продолжают показывать то, что они в хорошей форме. Их победная серия составляет шесть матчей. С начала года команда Гвардиолы провел 25 матчей и выиграла 24 из них.

    После международной паузы хозяева подтвердили свою форму, обыграв в чемпионате Англии «Лестер» со счетом 2:0. Перед этим с таким же счетом «Манчестер Сити» обыгрывал «Эвертон» в Кубке Англии и «Боруссию» М в 1/8 Лиги чемпионов.

    По итогам 30 поединков Премьер-лиги манкунианцы опережают своих земляков из «Юнайтед» на 14 очков, сыграв на один матч больше.

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    Таким образом, для чемпионства команде гарантировано выиграть еще четырежды. Посреди недели она победила «Боруссия» Дортмунд (2:1) в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов.

    «Лидс»

    «Лидс», как для клуба, вернувшегося в АПЛ, выступает отлично. Да, команда не хватает с неба звезд, но свое законное 11 место все же занимает.

    Потенциально «Павлины» еще способны побороться за подъем в первую пятерку, однако для этого нужно брать свои очки. Даже если это столь мощный соперник.

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    • В позапрошлом туре часть обязательной программы команда выполнила. На выезде был обыгран «Фулхэм» (1:2).

    В минувшем поединке чемпионата Англии йоркширцы оказались сильнее «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в домашних стенах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28.

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    Успех гостей оценивается в 12,00, тогда как ничья — в 5,50.

    Наши прогноз и ставка на тоталы — тотал больше 3,5 голов за 2,10.

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