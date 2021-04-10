В Генте на стадионе «Геламко-Арена» местный «Гент» сыграет с «Шарлеруа» в рамках 33-го тура чемпионата Бельгии. Матч состоится 10 апреля и начнется в 21:45 по мск. «Гент» — «Шарлеруа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гент»

По итогам 32 сыгранных матчей «Гент» разместился на 10 позиции в турнирной таблице бельгийского первенства, уступая два пункта зоне плей-офф за Лигу Европы.

Еще недавно в рамках первенства у «буйволов» была 8-матчевая беспроигрышная серия, в которой они трижды праздновали виктории и пять раз делили очки со своими оппонентами.

Она оборвалась в домашнем поединке с «Брюгге», который учинил команде разгром — 0:4. После этого коллектив обыграл «Серкль Брюгге» (1:0).

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В своей последней проведенной игре «сине-белые» потерпели поражение от «Стандарда» (1:2). Перед этим они сыграли вничью с «Андерлехтом» (0:0).

«Шарлеруа»

По итогам 32 туров «Шарлеруа» занимает 11 строчку. В его активе 42 очка, что лишь на одно меньше, чем у грядущего соперника.

Таким образом, от зоны плей-офф за путевку в Лигу Европы клуб отстает на три балла. Зона вылета осталась далеко позади — 14 пунктов.

В предыдущем туре команда потерпела поражение от «Беерсхота» с результатом 1:2. Перед этим она трижды сыграла вничью.

В целом, коллектив не знает побед в восьми матчах во всех турнирах. Правда, лишь в трех из них он уступил своим соперникам.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех гостей оценивается в 5,00, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — «Гент» выиграет, и в матче будет забито меньше 2,5 гола за 4,33.