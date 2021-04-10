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    Динамовцы добудут очередную викторию?

    «Динамо» Киев — «Днепр-1». Прогноз, ставка (к. 1.74) на футбол, УПЛ, 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Киев — «Днепр-1»
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    Жерсон Родригес
    «Динамо» К сыграет на своем поле с «Днепром-1» в рамках 21-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:00 мск. «Динамо» Киев — «Днепр-1»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» К

    «Динамо» К борется долгожданное чемпионство с «Шахтером». Сейчас киевляне опережают дончан на 7 очков.

    За 6 туров до конца чемпионата динамовцы имеют все шансы добиться своей главной цели. Для этого нужно максимально сохранить отрыв от «горняков» до следующей недели, когда состоится центральная встреча всего чемпионата.

    Команда Мирчи Луческу пока идет по чемпионскому графику. Вот и в минувшем туре киевляне на выезде вырвали победу над «Александрией» (1:2).

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    Поединки против днепрян проходят для киевлян крайне сложно. В предыдущем чемпионате команды обменялись победами.

    «Днепр-1»

    К зиме команда Игора Йовичевича пришла последней, и тогда хорвата не критиковал разве что ленивый. Но после сборов днепряне очень крепко прибавили.

    «Днепр-1» нынешней весной не проигрывает, и уже поднялся на 8 строчку в турнирной таблице. Причем по игре команда вполне может побороться за попадание в первую пятерку.

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    • «Днепр-1» в минувшем туре по всем статьям переиграл «Львов» (5:1). Причем эта победа стала для команды третьей кряду.

    Вот только в отчетной встрече днепрянам не помогут Владислав Дубинчак и Владимир Адамюк. Этих защитников «Днепру-1» будет очень не хватать, тем более, во встрече с активными в атаке киевлянами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.44, на ничью за 4.35, а на «Днепр-1» — за 6.75

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    Киевляне несутся к чемпионскому титулу, и вряд ли позволят себе осечку.

    Днепрянам будет крайне непросто в матче с лидером, тем более, без двух ведущих защитников.

    Киевляне снимают скальп за скальпом, и в этом матче наверняка сумеют дожать симпатичную команду Йовичевича. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -1 с коэффициентом 1.74

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