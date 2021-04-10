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    «Бараны» не справятся с лидером?

    «Дерби Каунти» — «Норвич». Прогноз, ставка (к. 1.73) на футбол, Чемпионшип, 10 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Норвич»
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    Уэйн Руни
    «Дерби Каунти» сыграет на своем поле с «Норвичем» в рамках 41-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 17:00 мск. «Дерби Каунти» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 10 Апреля 2021 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
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    «Дерби Каунти»

    Эта команда сейчас занимает скромное 18 место в Чемпионшип. В активе у «Дерби Каунти» 43 набранных очка.

    Атакует «Дерби Каунти» без особого блеска — лишь 30 забитых мячей в 40 матчах. Зато в обороне у команды имеются довольно серьезные проблемы — 45 пропущенных мячей.

    При нынешней диспозиции «Дерби Каунти» еще не обеспечил себе спокойную жизнь в Чемпионшип. Правда, отрыв от опасного 22 места пока выглядит комфортным — 8 очков.

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    В минувшем туре команда Уэйна Руни уступила «Редингу» (3:1). «Бараны» — явно домашняя команда, и постарается это продемонстрировать на сей раз.

    «Норвич»

    «Норвич» на всех парах мчится в АПЛ. Сейчас команда занимает первое место с восьмиочковым отрывом от ближайшего преследователя.

    В активе у «Норвича» 87 очков. Если не произойдет ничего сверхнеординарного, «канарейки» через тур обеспечат себе место в элите английского футбола.

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    • В минувшем туре «Норвич» дома уверенно одолел «Хаддерсфилд». Мало того, в воротах соперника лидер расписался семь раз (7:0).

    Лидер атак команды Теему Пукки сейчас пребывает в отличной форме. На счету финского форварда уже 25 забитых мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Норвич» за 1.73, на ничью за 3.80, а на «Дерби Каунти» — за 4.80

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    «Бараны» неплохо играют в родных стенах, и наверняка попытаются дать бой лидеру лиги.

    «Норвич» имеет все шансы максимально приблизиться к досрочной победе в Чемпионшип.

    Гости сейчас выглядят просто блестяще, и наверняка не упустят шанс победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Норвича» с коэффициентом 1.73

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