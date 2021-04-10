В субботу, 10 апреля, в 4-м туре чемпионата Казахстана по футболу «Астана» в Нур-Султане сыграет с «Атырау». Поединок начнется в 13:00 по мск. «Астана» — «Атырау»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астана»

Клуб из Нур-Султана в прошлом сезоне финишировал только на третьем месте в турнирной таблице, отстав аж на девять баллов от победителя турнира «Кайрата».

«Столичные» в этом сезоне стартовали с Суперкубка страны, где сперва на полуфинальной стадии обыграли 2:0 карагандинский «Шахтер», а в финале уступили по пенальти своему предстоящему противнику (1:1, пен. 4:5).

В первом туре чемпионата «Астана» не справилась с дебютантом «Тураном» (2:2), а затем в родных стенах одолела «Каспий» из Актау, победив со счетом 2:0.

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В минувшем игровом дне первенства «желто-голубые» расписали выездную мировую с серебряным призером прошлого сезона «Таразом» — 1:1.

«Атырау»

«Атырау» прошлый сезон провел в первой лиге, где стал победителем одной из групп и повысился в классе.

В элите казахского 2-кратный серебряный призер пока не может освоится, проиграв все три проведенные игры. Стартовал он с домашнего фиаско от карагандинского «Шахтера» — 0:1.

Затем «нефтяники» с таким же счетом уступили на выезде «Акжайыку», а в минувшем туре оказались слабее на своей территории «Актобе», потерпев поражение с результатом 1:3.

Отметим, что «Астана» выиграла у «Атырау» в последних десяти очных встречах. Последний раз они играли между собой в 2019 году, где «столичные» трижды победили — 3:1, 3:0 и 4:1.

Прогноз и ставка на «Астана» — «Атырау»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Астаны» предлагают — 1.23.

На викторию «Атырау» дают — 13.50, ничья оценена — в 5.40.

Прогнозируем, что «Астана» не будет иметь на своем поле проблем с соперником, который является очень удобным для них. Наша ставка — П1 с форой (-1,5).