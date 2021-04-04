4 апреля на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» «Эльче» примет «Бетис» в рамках поединка 29 тура испанской Примеры. Начало встречи в 17:15 мск. «Эльче» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эльче»

«Эльче» находится в одном пункте от зоны вылета. Хозяева набрали лишь 25 очков, тогда как у «Уэски», которая занимает 18 место, 24 очка.

В этом сезоне «Эльче» одержал всего 5 побед. Последняя была над «Севильей» дома (2:1). После этого команда потерпела два поражения подряд, уступив «Реалу» (1:2) и «Севилье» (0:2).

В прошлом туре «Зелено-полосатые» набрали одно очко в противостоянии с «Хетафе» (1:1) на выезде.

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Команде не поможет основной форвард Лукас Бойе, который пропустит игру из-за перебора желтых карточек.

«Бетис»

«Бетис» опережает «Вильярреал» на 2 пункта в борьбе за зону еврокубков. Правда пока что это Лига конференций, то есть 6 место. В случае победы гости могут обойти «Реал Сосьедад» и оказаться уже в зоне Лиги Европы.

«Бетис» имеет хорошую форму. За 5 туров команда набрала 12 очков, проиграв лишь один поединок «Севилье» (0:1). В других случаях «Бело-зеленые» обыграли «Леванте» 2:0, «Алавес» 3:2, «Кадис» 1:0 и «Хетафе» 1:0.

Всего в сезоне «Бетис» выиграл 14 матчей. Тажке было 11 поражений и всего 3 ничьи. К слову, гости реже всех в турнире играют вничью.

У «Бетиса» травмированы вратарь Даниель Мартин и полузащитник Виктор Камараса.

Прогноз и ставка

Коэффициенты на этот поединок такие: 4.60 букмекеры выставили на победу «Эльче», 3.60 они дают на ничью и с коэффициентом 1.84 оценивается вероятность победы «Бетиса».

В январе «Бетис» выиграл у «Эльче» 3:1. К этому матчу команда подходит в хорошей форме, имея 12 очков после пяти туров. Но стоит принять к сведению, что хозяева выиграли два домашних матча подряд. Последний был с «Севильей».

Учитывая последние результаты «Бетиса», предлагаем поставить на его победу.

Также не оставим без внимания 3-матчевую беспроигрышную домашнюю серию «Эльче». Неплохим вариантом в этом случае может быть Ф1 (+1) за 1.55.