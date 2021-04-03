«Труа»
«Труа» провалил две последние встречи в чемпионате, проиграв обе. Сперва коллектив был разгромлен на своей арене «Нанси» (1:5), а затем уступил на выезде «Амьену» (1:3).
Правда, эти фиаско не пошатнули лидирующие позиции «синих» в турнирной таблице Лиги 2. У них на счету 58 набранных очков и три балла запаса перед ближайшим преследователем.
Отметим, что до этих неудач команда имела 10-матчевую беспроигрышную серию в рамках первенства, в которой она выиграла в семи из них и трижды делила очки со своими оппонентами.
В родных стенах «Труа» в текущем розыгрыше Лиги 2 выступает сильно, выиграв 11 встреч при трех мировых исходах и одном поражении, разница мячей — 25:14.
«Генгам»
«Генгам» в этом чемпионате ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 30 набранными очками находится в зоне переходных матчей, отставая от безопасной строки всего на балл.
Стоит отметить, что в отрезке последних 11 встреч Лиги 2 «фермеры» смогли добыть всего одну викторию, которая состоялась 13 марта в гостях над «Аяччо» со счетом 2:0.
Также в этот период «трактористы» уступили в трех поединках и семь игр свели вничью. Одна из мировых пришлась на последний тур первенстве, где они поделили очки дома с «Родезом» (1:1).
На выезде «Генгам» заработал 16 очков из 30. Бретонцы добились трех викторий, пять раз уступали и в семи встречах были зафиксированы мировые результаты, разница мячей — 16:19.
Игра первого круга принесла «Труа» гостевую победу над «Генгамом» со счетом 2:1.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Труа» — 1.76, победа «Генгама» — 4.72, ничья — 3.74.
Прогнозируем, что после ряда неудач, «Труа» сможет добыть викторию в игре с претендентом на вылет. Наша ставка — П1.