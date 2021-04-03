В субботу, 3 апреля, в рамках 31-го тура французской Лиги 2 «Труа» на своем поле сыграет с «Генгамом». Поединок начнется в 21:00 по мск. «Труа» — «Генгам»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

«Труа» провалил две последние встречи в чемпионате, проиграв обе. Сперва коллектив был разгромлен на своей арене «Нанси» (1:5), а затем уступил на выезде «Амьену» (1:3).

Правда, эти фиаско не пошатнули лидирующие позиции «синих» в турнирной таблице Лиги 2. У них на счету 58 набранных очков и три балла запаса перед ближайшим преследователем.

Отметим, что до этих неудач команда имела 10-матчевую беспроигрышную серию в рамках первенства, в которой она выиграла в семи из них и трижды делила очки со своими оппонентами.

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В родных стенах «Труа» в текущем розыгрыше Лиги 2 выступает сильно, выиграв 11 встреч при трех мировых исходах и одном поражении, разница мячей — 25:14.

«Генгам»

«Генгам» в этом чемпионате ведет борьбу за выживание. Сейчас он с 30 набранными очками находится в зоне переходных матчей, отставая от безопасной строки всего на балл.

Стоит отметить, что в отрезке последних 11 встреч Лиги 2 «фермеры» смогли добыть всего одну викторию, которая состоялась 13 марта в гостях над «Аяччо» со счетом 2:0.

Также в этот период «трактористы» уступили в трех поединках и семь игр свели вничью. Одна из мировых пришлась на последний тур первенстве, где они поделили очки дома с «Родезом» (1:1).

На выезде «Генгам» заработал 16 очков из 30. Бретонцы добились трех викторий, пять раз уступали и в семи встречах были зафиксированы мировые результаты, разница мячей — 16:19.

Игра первого круга принесла «Труа» гостевую победу над «Генгамом» со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Труа» — 1.76, победа «Генгама» — 4.72, ничья — 3.74.

Прогнозируем, что после ряда неудач, «Труа» сможет добыть викторию в игре с претендентом на вылет. Наша ставка — П1.