В субботу, 3 апреля, в Калининграде «Балтика» сыграет с «Нижним Новгородом» в 34-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 19:00 по мск. «Балтика» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

«Балтика» начала весеннюю часть чемпионата пятью победами подряд, при этом она не пропустила ни одного мяча в свои ворота в этот период, правда, и забивала по 1-2 гола за матч.

Однако эта серия для «балтийцев» прервалась 24 марта, когда они на своей территории уступили «Оренбургу» со счетом 1:2, после этого они вновь стали на выигрышный путь, обыграв в Красноярске «Енисей» — 2:1.

С 58 набранными баллами после 33 сыгранных матчей коллектив из Калининграда расположился на пятом месте в турнирной таблице ФНЛ, находясь на расстоянии всего двух пунктов от зоны плей-офф.

Все прогнозы на футбол

На своей территории «Балтика» в этом чемпионате набрала меньше очков, чем на выезде, 26 из 58. Команда выиграла восемь раз, пять встреч проиграла и дважды сыграла вничью, разница мячей — 16:10.

«Нижний Новгород»

В активе «Нижнего Новгорода» 69 набранных пунктов, с которыми он идет на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, уступая всего лишь одно очко второй строке, дающей прямой билет в РПЛ.

В весеннюю часть сезона нижегородцы вошли неудачно, набрав всего одно очко в трех первых встречах. В этот период они дважды проиграли на своей арене и сыграли вничью на выезде с «Волгарем» (1:1).

После этого «сине-бело-голубые» выиграли последующие две игры, поочередно одолев в гостях ярославский «Шинник» (3:1) и на своей арене московское «Торпедо» (4:1), затем сыграли вничью в Тольятти с «Акроном» (0:0) и дома разгромили дубль «Краснодара» (3:0).

На выезде «Нижний Новгород» в текущем розыгрыше первой лиги девять раз побеждал, а также четыре раза сыграл вничью и трижды уступил. Разница забитых и пропущенных — 21:11.

В первом круге «Нижний Новгород» дома взял верх над «Балтикой» (2:1), а в прошлом сезоне калининградцы в поединках с нижегородцами набрали четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв 0:0 в гостях.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 2.70.

На викторию «Нижнего Новгорода» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.04.

Вполне возможно, что поединок команд из верхушки турнирной таблицы победителя не выявит. Наш прогноз и ставка на данную встречу — ничья.