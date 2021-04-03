ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж ГнабриКвалификация ЧМ-2022. Сенсация в Германии, поражение России и бельгийский разгром белорусов Молодежная сборная России не смогла выйти в плей-офф Евро«Золотой актив» поставили на место. Дания показала истинную силу российской «молодежки»
    Все новости спорта

    В Калининграде победитель не будет определен?

    «Балтика» — «Нижний Новгород». Прогноз, ставка (к. 3.04) на футбол, ФНЛ, 3 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Балтику Прогнозы на Нижний Новгород Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Нижний Новгород»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игрок «Балтики»
    В субботу, 3 апреля, в Калининграде «Балтика» сыграет с «Нижним Новгородом» в 34-м туре первенства ФНЛ. Игра начнется в 19:00 по мск. «Балтика» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 03 Апреля 2021 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 19:00 Нижний Новгород Нижний Новгород
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.00
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
    •

    «Балтика»

    «Балтика» начала весеннюю часть чемпионата пятью победами подряд, при этом она не пропустила ни одного мяча в свои ворота в этот период, правда, и забивала по 1-2 гола за матч.

    Однако эта серия для «балтийцев» прервалась 24 марта, когда они на своей территории уступили «Оренбургу» со счетом 1:2, после этого они вновь стали на выигрышный путь, обыграв в Красноярске «Енисей» — 2:1.

    С 58 набранными баллами после 33 сыгранных матчей коллектив из Калининграда расположился на пятом месте в турнирной таблице ФНЛ, находясь на расстоянии всего двух пунктов от зоны плей-офф.

    Все прогнозы на футбол

    На своей территории «Балтика» в этом чемпионате набрала меньше очков, чем на выезде, 26 из 58. Команда выиграла восемь раз, пять встреч проиграла и дважды сыграла вничью, разница мячей — 16:10.

    «Нижний Новгород»

    В активе «Нижнего Новгорода» 69 набранных пунктов, с которыми он идет на третьем месте в турнирной таблице ФНЛ, уступая всего лишь одно очко второй строке, дающей прямой билет в РПЛ.

    В весеннюю часть сезона нижегородцы вошли неудачно, набрав всего одно очко в трех первых встречах. В этот период они дважды проиграли на своей арене и сыграли вничью на выезде с «Волгарем» (1:1).

  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
  • Переберется ли хавбек ЦСКА в Европу, вернется ли бомбардир «Интера» в Лондон, удержит ли «Арсенал» нападающего и другие трансферные новости последних дней
  • 29/03/2021

    • После этого «сине-бело-голубые» выиграли последующие две игры, поочередно одолев в гостях ярославский «Шинник» (3:1) и на своей арене московское «Торпедо» (4:1), затем сыграли вничью в Тольятти с «Акроном» (0:0) и дома разгромили дубль «Краснодара» (3:0).

    На выезде «Нижний Новгород» в текущем розыгрыше первой лиги девять раз побеждал, а также четыре раза сыграл вничью и трижды уступил. Разница забитых и пропущенных — 21:11.

    В первом круге «Нижний Новгород» дома взял верх над «Балтикой» (2:1), а в прошлом сезоне калининградцы в поединках с нижегородцами набрали четыре очка, победив 2:1 дома и сыграв 0:0 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Балтики» предлагают — 2.70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию «Нижнего Новгорода» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.04.

    Вполне возможно, что поединок команд из верхушки турнирной таблицы победителя не выявит. Наш прогноз и ставка на данную встречу — ничья.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.64
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Престон — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Уотфорд — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барнсли — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Леванте — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бирмингем — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.83
  • Экспресс дня 2 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Альмерия — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Портленд — Милуоки
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Милан — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Монако — Метц
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Доменико Тедеско
  • После Тедеско. Десять тренеров для «Спартака»
    • 02:44 27/03/2021     Артем Дзюба
  • Ответ хейтерам. Дзюба вывел сборную России в лидеры группы
    • 20:56 27/03/2021     Константин Кучаев
  • Трансферный дайджест. 23-29 марта
    • 22:05 29/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Нижний Новгород» 03.04.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 3.04.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры