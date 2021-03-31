Сан-Марино
Сборная Сан-Марино в первом матче квалификации на чемпионат мира 2022 года потерпела разгром от Англии на выезде — 0:5.
Во втором туре отбора команда снова крупно проиграла — на этот раз Венгрии (0:3). Таким образом, после двух туров она занимает последнее, шестое место в группе.
Ранее «La Serenissima» в группе Д2 Лиги наций играли против Гибралтара и Лихтенштейна. И даже в этой компании оказались слабейшими, дважды проиграв с общим счетом 0:3 и ни забив ни одного гола.
С Лихтенштейном нулевую ничью удалось сыграть в гостях, а с Гибралтаром — дома. Также в ноябре Сан-Марино в товарищеском матче крупно проиграл Латвии (0:3).
Албания
«Горные орлы» были участниками Евро-2016. И сейчас, при Эдуарде Рее, показывают желание вернуться на тот уровень.
В прошлом году сборная Албании смогла выиграть свою группу Лиги Наций, набрав 11 очков и опередив Белоруссию, отставшую всего на 1 балл, а также Литву и Казахстан.
В отборочной кампании к Евро-2020 Албания не смогла навязать борьбу Турции за вторую строчку, проиграв оба матча.
В стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2022 албанцы победили Андорру (1:0) в гостях, но затем уступили дома Англии (0:2). Теперь она занимает четвертое место с отставанием в три очка от лидера Англии.
Прогноз и ставка
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,042.
Успех хозяев поля оценивается в 90, ничья — в 18.
Наши прогноз и ставка — Албания выиграет 1-й и 2-й таймы за 1,46.