В 3-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Сан-Марино примет сборную Албании. Матч пройдет на стадионе «Олимпико ди Серравалле» в Серравалле. Начало — в 21:45 мск. Сан-Марино — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сан-Марино

Сборная Сан-Марино в первом матче квалификации на чемпионат мира 2022 года потерпела разгром от Англии на выезде — 0:5.

Во втором туре отбора команда снова крупно проиграла — на этот раз Венгрии (0:3). Таким образом, после двух туров она занимает последнее, шестое место в группе.

Ранее «La Serenissima» в группе Д2 Лиги наций играли против Гибралтара и Лихтенштейна. И даже в этой компании оказались слабейшими, дважды проиграв с общим счетом 0:3 и ни забив ни одного гола.

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С Лихтенштейном нулевую ничью удалось сыграть в гостях, а с Гибралтаром — дома. Также в ноябре Сан-Марино в товарищеском матче крупно проиграл Латвии (0:3).

Албания

«Горные орлы» были участниками Евро-2016. И сейчас, при Эдуарде Рее, показывают желание вернуться на тот уровень.

В прошлом году сборная Албании смогла выиграть свою группу Лиги Наций, набрав 11 очков и опередив Белоруссию, отставшую всего на 1 балл, а также Литву и Казахстан.

В отборочной кампании к Евро-2020 Албания не смогла навязать борьбу Турции за вторую строчку, проиграв оба матча.

В стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2022 албанцы победили Андорру (1:0) в гостях, но затем уступили дома Англии (0:2). Теперь она занимает четвертое место с отставанием в три очка от лидера Англии.

Прогноз и ставка

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,042.

Успех хозяев поля оценивается в 90, ничья — в 18.

Наши прогноз и ставка — Албания выиграет 1-й и 2-й таймы за 1,46.