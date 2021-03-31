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    Албания вернется на победный путь

    Сан-Марино — Албания. Прогноз (к. 1.46) и ставка на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 31 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Сан-Марино — Албания
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    Албания занимает 4-е место в группе
    В 3-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Сан-Марино примет сборную Албании. Матч пройдет на стадионе «Олимпико ди Серравалле» в Серравалле. Начало — в 21:45 мск. Сан-Марино — Албания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 31 Марта 2021 года
    Сан-Марино
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    •  Сан-Марино 21:45 Албания Албания
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    Сан-Марино

    Сборная Сан-Марино в первом матче квалификации на чемпионат мира 2022 года потерпела разгром от Англии на выезде — 0:5.

    Во втором туре отбора команда снова крупно проиграла — на этот раз Венгрии (0:3). Таким образом, после двух туров она занимает последнее, шестое место в группе.

    Ранее «La Serenissima» в группе Д2 Лиги наций играли против Гибралтара и Лихтенштейна. И даже в этой компании оказались слабейшими, дважды проиграв с общим счетом 0:3 и ни забив ни одного гола.

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    С Лихтенштейном нулевую ничью удалось сыграть в гостях, а с Гибралтаром — дома. Также в ноябре Сан-Марино в товарищеском матче крупно проиграл Латвии (0:3).

    Албания

    «Горные орлы» были участниками Евро-2016. И сейчас, при Эдуарде Рее, показывают желание вернуться на тот уровень.

    В прошлом году сборная Албании смогла выиграть свою группу Лиги Наций, набрав 11 очков и опередив Белоруссию, отставшую всего на 1 балл, а также Литву и Казахстан.

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    • В отборочной кампании к Евро-2020 Албания не смогла навязать борьбу Турции за вторую строчку, проиграв оба матча.

    В стартовом матче отборочного турнира ЧМ-2022 албанцы победили Андорру (1:0) в гостях, но затем уступили дома Англии (0:2). Теперь она занимает четвертое место с отставанием в три очка от лидера Англии.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,042.

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    Успех хозяев поля оценивается в 90, ничья — в 18.

    Наши прогноз и ставка — Албания выиграет 1-й и 2-й таймы за 1,46.

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