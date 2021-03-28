28 марта в Вене на стадионе «Эрнст Хаппель» сборная Австрии примет национальную команду Фарерских островов во втором туре отбора к ЧМ-2022 группы F европейской зоны. Стартовый свисток будет дан в 21:45 по мск. Австрия — Фарерские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Австрия

Сборная Австрии сейчас находится на подъеме. Она удачно провела своих два последних турнира. В отборе к Евро-2020 она стала второй в своей группе и получила прямой билет в финальную стадию.

В Лиге наций «красно-белые» смогли повысится в классе, поднявшись из дивизиона Б в дивизион А. В одном квартете с Норвегией, Румынией и Северной Ирландией они добились четырех побед при одном фиаско и ничьей.

Стартовый поединок к мундиалю 2022 года австрийцы провели в Шотландии, где сыграли вничью с местной сборной 2:2. Гости по ходу встречи дважды вели в счете, но каждый раз позволяли хозяевам отыгрываться.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Отметим, что сейчас у Австрии 7-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой они пять раз победили и дважды расписали мировые. Последний раз она уступала в сентябре прошлого года дома румынам в ЛН (2:3).

Фарерские острова

Фарерские острова прошлый год могут занести себе в актив. По итогам розыгрыша Лиги наций-2020 они повысились в классе, поднявшись из Лиги Д в Лигу С.

В одном квартете с Латвией, Мальтой и Андоррой «рыбаки» три раза выиграли столько же встреч свели вничью, оторвавшись от ближайшего соперника на три балла. Разница мячей в этих играх составила — 9:5.

А вот отборочную компанию к Евро-2020 островитяне провели неудачно, проиграв девять матчей и добившись одной виктории, одолев дома мальтийцев (1:0), а более серьезным оппонентам он уступал и зачастую «всухую».

Стартовый поединок квалификации ЧМ-2022 принес фарерцам выездную мировую против Молдавии (1:1). За последние девять поединков во всех турнирах они три раза побеждали, четыре встречи свели вничью и дважды проиграли (оба раза в товарняках на выезде).

Сборная Австрии является для Фарер знаковым соперником. Еще в далеком 1990 году «фишеры» в своем первом официальном матче обыграли австрийцев со счетом 1:0. После того эти команды провели между собой пять встреч, где четырежды выиграла Австрия и раз была ничья.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают ощутимый перевес хозяевам. На победу Австрии предлагают — 1.07.

На викторию Фарер дают — 49.00, ничья оценена — в 13.50.

Если с равными по классу соперниками Фареры еще на что-то могут рассчитывать, то с более мастеровитыми соперниками они зачастую капитулируют, проигрывая крупно. Скорее всего, и и эта игра не станет исключением. Прогнозируем в ней разгромную викторию австрийцев. Наша ставка — П1 с форой (-2,5)