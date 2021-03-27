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    Станет ли выезд в Прагу успешным для Бельгии?

    Чехия — Бельгия. Прогноз и ставка (к. 1.83) на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 27 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Чехия — Бельгия
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    Ромелу Лукаку
    В субботу, 27 марта, сборная Чехии на своем поле примет команду Бельгии в рамках второго тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча группы E, которая пройдет в Праге, начнется в 22:45 по московскому времени. Чехия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 27 Марта 2021 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 22:45 Бельгия Бельгия
  • Брюссель
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.80
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    Чехия

    Сборная Чехии стартовала в отборе к ЧМ-2022 с уверенной победы над Эстонией (6:2), в матче с которой хет-трик оформил Томаш Соучек.

    В прошлом году команда Ярослава Шилгавого успешно выступила в Лиге наций, завоевав путевку в элитный дивизион. В своей группе она опередила Шотландию, Израиль и Словакию.

    Примечательно, что чехи дважды проиграли шотландцам (1:2 и 0:1). Еще одно поражение они потерпели в контрольной игре с немцами (0:1). В остальных матчах были исключительно победы.

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    Из-за травм за сборную Чехии не могут играть Ондржей Коларж, Томаш Калас, Алекс Крал и Петр Шевчик.

    Бельгия

    Сборная Бельгии в первом туре квалификации одержала домашнюю победу над Уэльсом (3:1) благодаря голам Кевина Де Брейне, Торгана Азара и Ромелу Лукаку.

    В Лиге наций «красные дьяволы» тоже сыграли хорошо, пробившись в финал турнира. В своей группе они оказались выше Дании, Англии и Исландии.

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    • Единственное поражение в 2020 году подопечные Роберто Мартинеса потерпели от англичан (1:2). Также была ничья с Кот-д’Ивуаром (1:1) в товарищеском матче, а в остальном — только победы.

    У Бельгии из-за травм в заявку не попали Эден Азар, Хендрик Ван Кромбрюгге, Зиньо Ванхеусден, Элиас Коббаут и Аксель Витсель.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа Бельгии — 1.68, победа Чехии — 5.50, ничья — 3.90.

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    «Красные дьяволы» в последних отборах на мировые первенства смотрелись крайне убедительно. Полагаем, в этот раз для них все тоже сложится успешно, тем более что они идут первыми в рейтинге ФИФА.

    Учитывая их уверенную победу над Уэльсом, подопечные Роберто Мартинеса пребывают в отличной форме, и потеря Эдена Азара их никак не смущает.

    Чехия тоже может быть довольна победой над Эстонией, но самое важное, что «народная команда» забила сразу шесть мячей. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 2,5» за 1.83.

    Также мы считаем, что гости победят с небольшим преимуществом, поэтому можно присмотреться к ставке «победа сборной Бельгии с форой -1» за 2.20.

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