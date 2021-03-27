В субботу, 27 марта, сборная Чехии на своем поле примет команду Бельгии в рамках второго тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча группы E, которая пройдет в Праге, начнется в 22:45 по московскому времени. Чехия — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

Сборная Чехии стартовала в отборе к ЧМ-2022 с уверенной победы над Эстонией (6:2), в матче с которой хет-трик оформил Томаш Соучек.

В прошлом году команда Ярослава Шилгавого успешно выступила в Лиге наций, завоевав путевку в элитный дивизион. В своей группе она опередила Шотландию, Израиль и Словакию.

Примечательно, что чехи дважды проиграли шотландцам (1:2 и 0:1). Еще одно поражение они потерпели в контрольной игре с немцами (0:1). В остальных матчах были исключительно победы.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Из-за травм за сборную Чехии не могут играть Ондржей Коларж, Томаш Калас, Алекс Крал и Петр Шевчик.

Бельгия

Сборная Бельгии в первом туре квалификации одержала домашнюю победу над Уэльсом (3:1) благодаря голам Кевина Де Брейне, Торгана Азара и Ромелу Лукаку.

В Лиге наций «красные дьяволы» тоже сыграли хорошо, пробившись в финал турнира. В своей группе они оказались выше Дании, Англии и Исландии.

Единственное поражение в 2020 году подопечные Роберто Мартинеса потерпели от англичан (1:2). Также была ничья с Кот-д’Ивуаром (1:1) в товарищеском матче, а в остальном — только победы.

У Бельгии из-за травм в заявку не попали Эден Азар, Хендрик Ван Кромбрюгге, Зиньо Ванхеусден, Элиас Коббаут и Аксель Витсель.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа Бельгии — 1.68, победа Чехии — 5.50, ничья — 3.90.

«Красные дьяволы» в последних отборах на мировые первенства смотрелись крайне убедительно. Полагаем, в этот раз для них все тоже сложится успешно, тем более что они идут первыми в рейтинге ФИФА.

Учитывая их уверенную победу над Уэльсом, подопечные Роберто Мартинеса пребывают в отличной форме, и потеря Эдена Азара их никак не смущает.

Чехия тоже может быть довольна победой над Эстонией, но самое важное, что «народная команда» забила сразу шесть мячей. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 2,5» за 1.83.

Также мы считаем, что гости победят с небольшим преимуществом, поэтому можно присмотреться к ставке «победа сборной Бельгии с форой -1» за 2.20.