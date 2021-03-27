Чехия
Сборная Чехии стартовала в отборе к ЧМ-2022 с уверенной победы над Эстонией (6:2), в матче с которой хет-трик оформил Томаш Соучек.
В прошлом году команда Ярослава Шилгавого успешно выступила в Лиге наций, завоевав путевку в элитный дивизион. В своей группе она опередила Шотландию, Израиль и Словакию.
Примечательно, что чехи дважды проиграли шотландцам (1:2 и 0:1). Еще одно поражение они потерпели в контрольной игре с немцами (0:1). В остальных матчах были исключительно победы.
Из-за травм за сборную Чехии не могут играть Ондржей Коларж, Томаш Калас, Алекс Крал и Петр Шевчик.
Бельгия
Сборная Бельгии в первом туре квалификации одержала домашнюю победу над Уэльсом (3:1) благодаря голам Кевина Де Брейне, Торгана Азара и Ромелу Лукаку.
В Лиге наций «красные дьяволы» тоже сыграли хорошо, пробившись в финал турнира. В своей группе они оказались выше Дании, Англии и Исландии.
Единственное поражение в 2020 году подопечные Роберто Мартинеса потерпели от англичан (1:2). Также была ничья с Кот-д’Ивуаром (1:1) в товарищеском матче, а в остальном — только победы.
У Бельгии из-за травм в заявку не попали Эден Азар, Хендрик Ван Кромбрюгге, Зиньо Ванхеусден, Элиас Коббаут и Аксель Витсель.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа Бельгии — 1.68, победа Чехии — 5.50, ничья — 3.90.
«Красные дьяволы» в последних отборах на мировые первенства смотрелись крайне убедительно. Полагаем, в этот раз для них все тоже сложится успешно, тем более что они идут первыми в рейтинге ФИФА.
Учитывая их уверенную победу над Уэльсом, подопечные Роберто Мартинеса пребывают в отличной форме, и потеря Эдена Азара их никак не смущает.
Чехия тоже может быть довольна победой над Эстонией, но самое важное, что «народная команда» забила сразу шесть мячей. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «тотал голов больше 2,5» за 1.83.
Также мы считаем, что гости победят с небольшим преимуществом, поэтому можно присмотреться к ставке «победа сборной Бельгии с форой -1» за 2.20.