21 марта в Коваливке местный «Колос» сыграет с луганской «Зарей» в 19-м туре украинской Премьер-лиги. Поединок начнется в 20:30 по мск. «Колос» — «Заря»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Колос»

С 26 набранными очками «Колос» разместился на шестой строке в турнирной таблице УПЛ, отставая на четыре пункта от четвертой еврокубковой позиции.

Сельский коллектив за всю турнирную дистанцию потерпел только четыре фиаско, шесть раз праздновал виктории и в восьми поединках расписывал мировые, забито 25, пропущено 19.

В этом году клуб из Коваливки провел в рамках чемпионата пять игр, в которых по два раза побеждал и играл вничью, а также неожиданно дома уступил «Руху» со счетом 1:2.

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После того фиаско «хлеборобы» поделили очки на выезде с «Ингульцом», сыграв 0:0, и разгромили в выездной встрече «Мариуполь» — 4:1.

«Заря»

У «Зари» в копилке числится 32 набранных очка, с которыми она идет на третьем месте в турнирной таблице УПЛ, на семь баллов отставая от второй позиции, а четвертую строку опережает на два пункта, но имеет матч в запасе.

Луганская команда за 17 проведенных встреч девять раз побеждала, пять раз делила очки с оппонентами и трижды была повержена, разница мячей в них составляет 31:13.

В своей последней игре чемпионата Украины «черно-белые» потерпели домашнее поражение от киевского «Динамо» со счетом 0:2, тем самым прервав 7-матчевую победную и 15-матчевую беспроигрышную серию в рамках первенства.

В новом году «Заря» в Премьер-лиги обыграла «Десну» (2:1), «Мариуполь», «Шахтер» (по 1:0) и ФК «Львов» (4:0).

В первом круге эти клубы сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне все четыре встречи выиграла «Заря» — 2:0, 3:1, 1:0 и 2:0.

Прогноз и ставка на «Колос» — «Заря»

В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Зари» предлагают — 1.99.

На викторию «Колоса» дают — 4.08, ничья оценена — в 3.34.

Только раз за историю их противостояний эти клубы выдали верховой исход. Исходя из этого ожидаем, что команды по привычке сыграют по низам. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.