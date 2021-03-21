«Динамо» К
«Динамо» К мечтает вернуть себе золотые медали. И вот, именно с появлением у руля команды Мирчи Луческу такой шанс имеется!
Вот и в минувшем туре чемпионата динамовцы на выезде одолели мощную «Зарю» (0:2). Правда, затем последовал вполне ожидаемый вылет (точнее, его оформление) из Лиги Европы.
Отрыв в четыре очка от «Шахтера» пока не дает киевлянам шансов расслабиться. Тем более, совсем скоро «Динамо» К сойдется лицом к лицу с извечным оппонентом, матчи с которым всегда проходят в нервной обстановке.
Разумеется, после матча Лиги Европы с «Вильярреалом» киевлянам явно не будет хватать свежести. Правда, на это Луческу вполне резонно может ответить ротацией.
«Рух» Л
Последний матч в рамках УПЛ для львовян получился крайне неудачным. Команда Ивана Федыка дома были просто делкассированы «Десной» (0:4).
«Рух» Л вынужден бороться за выживание в элите украинского футбола. Нынешнее турнирное положение новичка УПЛ это только подтверждает — 12 место из 14 команд.
Нет сомнений, что львовяне будут искать шанс сыграть на свежести. Правда, динамовцы существенно превосходят команду Федыка при любой диспозиции.
«Рух» слабовато смотрится в атаке — 15 голов в 17 матчах. К тому же, оборона регулярно дает сбои, дав сопернику отличиться уже 31 раз. А героическая ничья образца первого круга с «Шахтером» (1:1) уже успела забыться.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.20, на ничью за 6.70, а на «Рух» Л — за 14.50
Никакой недооценки соперника Луческу явно не допустит, так что будут активно атаковать с первых минут встречи.
Львовяне бьются за выживание, но вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление лидеру чемпионата.
Киевляне в любом кадровом сочетании банально мощнее новичка элиты, что продемонстрирует с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» К в 1 тайме с коэффициентом 1.62