«Динамо» К сыграет на своем поле с «Рухом» Л в рамках 19-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 21 марта, начало — в 18:00 мск. «Динамо» Киев — «Рух» Львов: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» К

«Динамо» К мечтает вернуть себе золотые медали. И вот, именно с появлением у руля команды Мирчи Луческу такой шанс имеется!

Вот и в минувшем туре чемпионата динамовцы на выезде одолели мощную «Зарю» (0:2). Правда, затем последовал вполне ожидаемый вылет (точнее, его оформление) из Лиги Европы.

Отрыв в четыре очка от «Шахтера» пока не дает киевлянам шансов расслабиться. Тем более, совсем скоро «Динамо» К сойдется лицом к лицу с извечным оппонентом, матчи с которым всегда проходят в нервной обстановке.

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Разумеется, после матча Лиги Европы с «Вильярреалом» киевлянам явно не будет хватать свежести. Правда, на это Луческу вполне резонно может ответить ротацией.

«Рух» Л

Последний матч в рамках УПЛ для львовян получился крайне неудачным. Команда Ивана Федыка дома были просто делкассированы «Десной» (0:4).

«Рух» Л вынужден бороться за выживание в элите украинского футбола. Нынешнее турнирное положение новичка УПЛ это только подтверждает — 12 место из 14 команд.

Нет сомнений, что львовяне будут искать шанс сыграть на свежести. Правда, динамовцы существенно превосходят команду Федыка при любой диспозиции.

«Рух» слабовато смотрится в атаке — 15 голов в 17 матчах. К тому же, оборона регулярно дает сбои, дав сопернику отличиться уже 31 раз. А героическая ничья образца первого круга с «Шахтером» (1:1) уже успела забыться.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.20, на ничью за 6.70, а на «Рух» Л — за 14.50

Никакой недооценки соперника Луческу явно не допустит, так что будут активно атаковать с первых минут встречи.

Львовяне бьются за выживание, но вряд ли смогут оказать серьезное сопротивление лидеру чемпионата.

Киевляне в любом кадровом сочетании банально мощнее новичка элиты, что продемонстрирует с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» К в 1 тайме с коэффициентом 1.62