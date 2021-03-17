В рамках матча 23 тура российской Премьер-лиги ЦСКА у себя дома будет принимать «Зенит». Местом встречи станет «Арена ЦСКА». Игра состоится 17 марта в 20:00 мск. ЦСКА — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА в прошлом туре сенсационно проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) и после этого уступил вторую позицию «Спартаку». Теперь подопечные Гончаренко третье. У них 40 очков.

«Армейцы» потерпели второе поражение в трех турах. Еще одним обидчиком стал «Локомотив» (0:2). Между этими неудачами встала победа над «Ахматом» (2:0).

«Красно-синие» уходили на перерыв с 5-матчевой серией без побед дома. После паузы они выиграли у СКА и «Ахмата», причем без пропущенных голов.

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В числе травмированных игроков указаны Кирилл Набабкин и Бруно Фукс.

«Зенит»

«Зениту» все же прервал неудачную серию разгромной победой над «Ахматом» (4:0). Сохранить небольшой отрыв от конкурентов удалось, но оно невелико. «Зенитчики» имеют 45 очков, а у «Спартака» 41 пункт.

«Сине-бело-голубые», до победы над «Ахматом», проиграли 1:2 «Рубину». С тем же счетом команда Семака проиграла «Арсеналу», когда вылетела из Кубка России. Также была ничья с «Ростовом» (2:2).

«Зенит» плохо играет на выезде и не может выиграть уже 5 матчей подряд с учетом всех турниров. В РПЛ эта серия состоит из трех поединков.

В лазарете у гостей Себастьян Дриусси, Малком и Михаил Кержаков.

Прогноз и ставка на ЦСКА — «Зенит»

Букмекеры дают чуть больше шансов «Зениту» — 2.31 против 3.40. На ничью они выставили коэффициент 3.25.

«Зенит» победил ЦСКА в двух последних матчах турнира. В первом круге этого сезона коллектив выиграл 2:1. После неудачи в матче с «Арсеналом» и разгромной победы «Зенита» над «Ахматом», есть небольшая уверенность в том, что хозяева продолжат набирать очки.

Мы ставим на то, что «Зенит» повторит результат прошлого матча.

«Зенит» терпел поражение в первых таймах трех из четырех последних матчей. Наша ставка — Ф1 (0) в 1 тайме.