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    «Лацио» снова ждет разгром от «Баварии»?

    «Бавария» — «Лацио». Ставка (к. 2.87) на Лигу чемпионов 17 марта 2021 года

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    «Бавария»
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 17 марта, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 17 Марта 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Лацио Лацио
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
    •

    «Бавария»

    Несмотря на многочисленные кадровые проблемы, «Бавария» легко выиграла у «Лацио» в первом матче. Игра в Риме завершилась со счетом 4:1 в пользу мюнхенского клуба.

    В столице Италии «Бавария» уже к перерыву забила три мяча, и, по сути, после этого все стало ясно.

    После этого «Бавария» провела еще три шикарных матча. Команда Ханса-Дитера Флика разгромила «Кельн», организовала мощный камбэк в игре с дортмундской «Боруссией» (4:2) и без проблем разобралась с «Вердером» (3:1).

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    • Что интересно, «Бавария» пропускала во всех шести предыдущих матчах, но это вряд ли можно назвать проблемой, учитывая, сколько она забивает.

    «Лацио»

    На «Лацио» поражение от «Баварии» подействовала крайне отрицательно. Никакой дополнительной мотивации у римлян не появилось.

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    • Сразу после первой встречи с немецким топ-клубом «Лацио» проиграл «Болонье» и потерпел поражение от «Ювентуса». По игре команда Симоне Индзаги тоже выглядела печально.

    Неприятную серию из трех поражений «Лацио» прервал на прошлой неделе, выиграв дома у «Кротоне». Но радоваться нет смысла, аутсайдер чемпионата Италии забил римскому клубу два мяча.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    «Лацио» в пяти последних матчах на выезде потерпел четыре поражения и пропустил 12 мячей.

    Ставка на «Бавария» — «Лацио»

    На стандартный тотал больше 2,5 мячей букмекеры предлагают поставить всего лишь за 1.39.

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    Намек предельно понятен. В Мюнхене «Бавария» будет добивать соперника.

    И, скорее всего, этим немцы займутся в первом тайме. А после перерыва игра немного успокоится, и тогда у гостей, возможно, даже появятся шансы забить гол престижа.

    Соответственно, можно рассмотреть две ставки.

    Первая — тотал «Баварии» по итогам первого тайма больше 1,5 за 2.87.

    И вторая — обе забьют во втором тайме за 2.91.

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