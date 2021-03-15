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    Андалузцы удержатся на второй позиции?

    «Альмерия» — «Алькоркон». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Испании, 15 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Альмерия» — «Алькоркон»
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    Умар Садик
    В понедельник, 15 марта, «Альмерия» на своем поле сыграет с «Алькорконом» в 29-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 21:00 по мск. «Альмерия» — «Алькоркон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 15 Марта 2021 года
    Альмерия
  • Испания. Сегунда
    •  Альмерия 21:00 Алькоркон Алькоркон
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.78
  • X
  • 3.15
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
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    «Альмерия»

    «Альмерия» с 55 набранными пунктами находится на второй строке в турнирной таблице Сегунды, уступая пять очков лидеру, а третью позицию опережает на пункт.

    В минувшем туре первенства андалузцы на выезде минимально переиграли «Жирону» со счетом 1:0, а перед этим на своем поле разгромили «Луго» со счетом 4:1, прервав тем самым на тот момент серию из двух фиаско подряд.

    В этот неудачный период «красно-белые» уступили в гостях коллективам из верхов турнирки — «Мальорке» (0:2) и «Леганесу» (1:2). До этого они не проигрывали в пяти играх чемпионата подряд, три из которых они выиграли и дважды сыграли вничью.

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    14 домашних игр текущего розыгрыша Сегунды принесли «Альмерии» девять выигрышей, три мировых исхода и два поражения, разница мячей в них составляет 27:11.

    «Алькоркон»

    Перед стартом данного тура «Алькоркон» с 29 очками занимает 18 место в турнирной таблице второго по рангу дивизиона Испании, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

    «Гончары» в отрезке последних четырех встреч добыли девять баллов, выиграв три игры при одном поражении, которое состоялось в последний день зимы на выезде от «Тенерифе» (1:3).

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    • Виктории в этот период состоялись в гостях над «Сарагосой» (1:0), а также на своей территории над «Логроньесом» (1:0) и «Мирандесем» (4:0) в прошлом туре чемпионата.

    На чужом поле «Алькоркон» разжился 11 баллами из 29. «Желтые» выиграли две встречи, пять раз делили очки с оппонентами и семь раз были повержены, разница мячей — 7:13.

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    В первом круге «Альмерия» обыграла «Алькоркон» на его арене (1:0), а в прошлом сезоне андалузцы в играх с «гончарами» добыли только очко, проиграв 0:1 дома и сыграв 2:2 в гостях.

    «Альмерия» — «Алькоркон». Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Альмерии» — 1.82, победа «Алькоркона» — 5.60, ничья — 3.14.

    Прогнозируем, что претендующая на прямой выход в Примеру «Альмерия» в родных стенах обыграет одного из претендентов на понижение в классе. Наша ставка на эту игру — П1.

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