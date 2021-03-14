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    «Торпедо» забьет и… пропустит?!

    «Торпедо» — «Енисей». Прогноз, ставка (к. 1.92) на футбол, ФНЛ, 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Енисей»
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    Игроки «Торпедо»
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Енисеем» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 14 марта, начало — в 16:00 мск. «Торпедо» — «Енисей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Марта 2021 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 16:00 Енисей Енисей
  • Красноярск
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.68
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.30
  • Ставка!
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    «Торпедо»

    «Торпедо» сейчас выглядит почти беспомощным в борьбе за выход в РПЛ. Весеннюю часть сезона москвичи начали просто отвратительно — два поражения в трех матчах.

    Вот и последний свой матч торпедовцы провалили. На выезде команда крупно проиграла «Оренбургу» (3:0), хотя по игре не заслуживала разгрома.

    При всем при этом, «Торпедо» по итогам минувшего тура выпало из первой четверки, опустившись на 5 место. С такими темпами москвичи вскоре могут вовсе потерять шансы на повышение.

    Прогнозы на ФНЛ

    С красноярцами у «Торпедо» довольно сложные взаимоотношения. Из пяти последних свиданий лишь последние два завершились в пользу москвичей.

    «Енисей»

    «Енисей» выступает на удовлетворительном уровне. Ни о каком повышении в классе в нынешнем сезоне разговор не идет, однако и вылет красноярцам не грозит.

    Сейчас «Енисей» занимает 11 место в турнирной таблице. При этом красноярский клуб забил 34 гола, пропустив в свои ворота 42.

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  • 08/03/2021

    • Весна началась для команды явно не лучшим образом. Сначала были два поражения, после чего в минувшем туре наконец-то последовал триумф. Правда, «Шинник» сейчас не обыграет разве что коллектив физкультуры. Итог встречи — 6:0.

    Домашнее поражение в первом круге (0:3) заставляет проявлять реваншистские настроения. Вот «Енисей» и попытается отнять очки у кризисных хозяев.

    «Торпедо» — «Енисей». Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 1.65, на ничью за 3.85, а на «Енисей» — за 5.00

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    Хозяева ужасно начали весенний цикл, и под Игнашевичем логично зашаталось тренерское кресло.

    «Енисей» в минувшем туре устроил голевое шоу, вот и в этом поединке не будет отсиживаться у своих владений.

    Обе команды обороняются не лучшим образом, что явно проявится в этом поединке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.92

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    Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Енисей» 14.03.2021 в 16:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.92.
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