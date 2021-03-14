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    «Святые» и «чайки» не порадуют большим количеством голов

    «Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз, ставка (к. 1.66) на футбол, чемпионат Англии, 14 марта 2021 года

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    Че Адамс
    В воскресенье, 14 марта, в 28-м туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» на своей арене сразится с «Брайтоном». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по мск. «Саутгемптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Марта 2021 года
    Саутгемптон
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» с 33 набранными баллами разместился на 14 позиции в турнирной таблице Премьер-лиги, оторвавшись на семь пунктов от зоны вылета.

    «Святые» за последние 11 встреч в рамках первенства смогли добыть только одну победу, обыграв 6 марта на выезде безнадежного аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» на его поле со счетом 2:0.

    Также в этот период «красно-белые» раз сыграли вничью и потерпели девять поражений. Одно из фиаско состоялась несколько дней тому назад в перенесенном туре от «Манчестер Сити» в гостях (2:5).

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    На своей арене «Саутгемптон» в текущем розыгрыше АПЛ добыл 17 баллов из 33. Коллектив выиграл пять встреч, дважды сыграл вничью и шесть раз был повержен, разница мячей — 17:16.

    «Брайтон»

    У «Брайтона» в копилке находится 26 зачетных пунктов, с которыми он разместился на 17 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.

    В рамках первенства страны «чайки» не могут победить на протяжении последних пяти встреч, проиграв в этот период в четырех из них при одном мировом результате, состоявшийся еще в середине февраля дома с «Астон Виллой» — 0:0.

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    • После того «бело-синие» уступили в трех играх подряд. В гостях они были повержены «Вест Бромвичем» (0:1), а на своей арене они потерпели фиаско по 1:2 от «Кристал Пэласа» и «Лестера» в прошлом туре.

    Гостевые поединки текущего розыгрыша АПЛ принесли «Брайтону» 16 баллов из 26 общих. Коллектив добился четырех викторий, четыре раза играл вничью и потерпел пять поражений, разница мячей — 14:16.

    В первом круге «Брайтон» дома проиграл «Саутгемптону» со счетом 1:2, а в прошлом сезоне «святые» в поединках с «чайками» набрали четыре очка, победив 2:0 в гостях и сыграв 1:1 на своем поле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Брайтона» предлагают — 2.66.

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    На викторию «Саутгемптона» дают — 3.02, ничья оценена — в 3.14.

    За минувшие восемь очных противостояний этих клубов только дважды они пробивали верховой тотал. Учитывая сейчас важность набранных пунктов, не стоит и на этот раз ждать результативной игры. Наш прогноз и ставка на данную встречу — ТМ 2,5 за 1.66.

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