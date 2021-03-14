14 марта в Киеве на «Олимпийском стадионе» донецкий «Шахтер» сыграет с черниговской «Десной» в 18-м туре украинской Премьер-лиги. Игра начнется в 18:00 по мск. «Шахтер» Донецк — «Десна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Донецк

К данному поединку «Шахтер» подходит после выездного разгромного поражения от «Ромы» в первом поединке 1/8 финала Лиги Европы, что стало уже третьим негативным результатом «горняков» после зимней паузы.

Еще донецкий коллектив уступил луганской «Заря» (0:1) в рамках чемпионата страны и был выбит перволиговым «Агробизнесом» из Кубка Украины на стадии 1/4 финала, уступив по итогам овертайма — 0:1.

В последней игре внутреннего первенства «оранжево-черные» не без скандала обыграли земляков из «Олимпика», выиграв 1:0, но ответный мяч «олимпийцев» был ошибочно отменен после просмотра ВАР.

Все прогнозы на футбол

Всего в весенней части действующий чемпион Украины провел восемь игр во всех турнирах, в которых смог забить всего шесть мячей, и никогда более двух за поединок, пропустил в свои ворота пять.

В турнирной таблице Премьер-лиги донетчане идут с 36 очками на втором месте, отставая на четыре пункта от киевского «Динамо», а третью «Зарю» опережает на такое же количество баллов, но луганчане имеют матч в запасе.

«Десна»

У «Десны» в копилке числится 30 зачетных пунктов, позволяющие ей находится на четвертой позиции в турнирной таблице УПЛ, отставая на два очка от третьей «Зари», но сыграв на игру больше.

В первой официальной встрече 2021 года черниговская команда проиграла луганчанам со счетом 1:2 в выездном матче. После этого она не знает горечи поражений в последующих поединках первенства.

Сперва «сине-белые» упустили победу над киевским «Динамо» (1:1), пропустив в компенсированное время, а затем они поочередно крупно обыграли «Ингулец» (3:0) и «Рух» (4:0).

История противостояний этих клубов насчитывает восемь встреч, где семь раз выигрывал «Шахтер» и раз была ничья, состоявшаяся в первом круге этого чемпионата — 2:2.

«Шахтер» Донецк — «Десна». Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шахтера» — 1.60, победа «Десны» — 5.60, ничья — 4.06.

Донецкий коллектив сейчас находится не в лучшем состоянии, чем вполне могут воспользоваться черниговцы. Поэтому в этой игре рекомендуем поставить с форой на гостей. Наш прогноз на эту игру — П2 с форой +1,5.