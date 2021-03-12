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    «Валенсия» не уступит в левантийском дерби

    «Леванте» — «Валенсия». Прогноз, ставка (к. 1.69) на футбол, Примера, 12 марта 2021 года

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    Гонсалу Гедеш
    «Леванте» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 27-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 12 марта, начало — в 23:00 мск. «Леванте» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 12 Марта 2021 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 3.65
  • Ставка!
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    «Леванте»

    «Леванте» в нынешнем сезоне выступает на уровне середняка. Сейчас команда занимает соответствующее 11 место, имея в своем активе 32 очка.

    «Леванте» атакует относительно результативно, забив 35 мячей в 26 матчах. При этом оборона действует не столь надежно, ведь в ее пассиве уже 35 пропущенных мячей.

    В предыдущем своем матче «Леванте» уступил. На выезде команда дала бой «Реал Сосьедаду», но в итоге минимально проиграла.

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    Поединки с «Валенсией» для команды проходят откровенно неудачно. Из пяти последних свиданий три завершились победой соперника при двух ничьих.

    «Валенсия»

    «Валенсия» проводит откровенно проблемный сезон. Привычной борьбы за высокие места нет и в первом приближении, а нынешнее 12 место видится сущей катастрофой.

    В минувшем туре команда дома разжилась тремя очками. «Валенсия» в родных стенах обыграла «Вильярреал» со счетом 2:1.

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    • Притом, что «Валенсия» не так много забивает (32 гола), оборона команды частенько допускает результативные ошибки. Все-таки 36 пропущенных мячей в 26 матчах — откровенно многовато.

    Между тем, настрой на левантийское дерби у «летучих мышей» будет близким к максимальному. Видимо, гостей устроят исключительно три очка после финального свистка.

    «Леванте» — «Валенсия». Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Леванте» за 2.16, на ничью за 3.30, а на «Валенсию» — за 3.50

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    Хозяева до минувшего тура не проигрывали довольно долго, но неудачно играют с «Валенсией».

    «Валенсия» максимально сконцентрирована на подъем в район первой шестерки, так что наверняка будет атаковать.

    Состав у гостей посильнее, к тому же пора бы «летучим мышам» подниматься повыше в турнирной таблице. Наши прогноз и ставка — Победа «Валенсии» или ничья с коэффициентом 1.69

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