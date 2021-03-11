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    Динамовцы устоят перед «субмариной»

    «Динамо» Киев — «Вильярреал». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, Лига Европы, 11 марта 2021 года

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    «Динамо» К сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 11 марта, начало — в 20:55 мск. «Динамо» Киев — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала 11 Марта 2021 года
    Динамо К
  • Киев
    •  Динамо К 20:55 Вильярреал Вильярреал
  • Вильярреал
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.95
  • Ставка!
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    «Динамо» К

    «Динамо» К в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. Сейчас команда занимает 1 место в УПЛ. Честь и хвала Мирче Луческу!

    В минувшем туре УПЛ киевляне вновь добились победы. В домашней встрече с «Минаем» динамовцы провели плодотворный второй тайм, трижды заставив голкипера соперника доставать мяч из сетки собственных ворот.

    Да и в Лиге Европы команда сумела стартовать неплохо. Все-таки пройти крепкий «Брюгге» — тот еще ребус, который подопечные Луческу решили успешно.

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    Свидание с «Вильярреалом» 16-летней давности — давно история. Тогда киевляне сыграли дома вничью (0:0), после чего уступили в Испании (2:0). Многое в этой встрече будет зависеть от того, сможет ли сыграть недавно травмировавшийся лидер «Динамо» Виктор Цыганков.

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в минувшем туре Примеры сенсационно уступил. На выезде «субмарина» вела в счете, но в концовке дважды пропустила от «Валенсии» (2:1).

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    • Тем не менее, сейчас команда занимает 7 место в турнирной таблице с 37 очками в активе. Между тем, «Вильярреал» борется за место в первой пятерке.

    А вот с голевой отдачей у «Вильярреала» довольно непростая ситуация. Лишь 34 мяча в 26 матчах — откровенно средний показатель.

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    • Вот только в последних двух поединках команда уступила. До неудачи с «Валенсией» «субмарина» уступила еще и лидеру Примеры «Атлетико» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 1.96, на ничью за 3.61, а на «Динамо» К — за 4.04

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    «Динамо» сейчас представляет собой весьма крепкий коллектив с сильным наставником, так что дома должно, как минимум, не проиграть.

    «Вильярреал» в последних двух матчах не впечатлил, да и киевская прохлада явно не будет союзником теплолюбивых испанцев.

    В последних матчах киевляне демонстрируют отличные результаты, к тому же успешно выступают дома. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» К или ничья с коэффициентом 1.85

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