«Динамо» К сыграет на своем поле с «Вильярреалом» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги Европы. Матч пройдет 11 марта, начало — в 20:55 мск. «Динамо» Киев — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» К

«Динамо» К в нынешнем сезоне выступает весьма успешно. Сейчас команда занимает 1 место в УПЛ. Честь и хвала Мирче Луческу!

В минувшем туре УПЛ киевляне вновь добились победы. В домашней встрече с «Минаем» динамовцы провели плодотворный второй тайм, трижды заставив голкипера соперника доставать мяч из сетки собственных ворот.

Да и в Лиге Европы команда сумела стартовать неплохо. Все-таки пройти крепкий «Брюгге» — тот еще ребус, который подопечные Луческу решили успешно.

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Свидание с «Вильярреалом» 16-летней давности — давно история. Тогда киевляне сыграли дома вничью (0:0), после чего уступили в Испании (2:0). Многое в этой встрече будет зависеть от того, сможет ли сыграть недавно травмировавшийся лидер «Динамо» Виктор Цыганков.

«Вильярреал»

«Вильярреал» в минувшем туре Примеры сенсационно уступил. На выезде «субмарина» вела в счете, но в концовке дважды пропустила от «Валенсии» (2:1).

Тем не менее, сейчас команда занимает 7 место в турнирной таблице с 37 очками в активе. Между тем, «Вильярреал» борется за место в первой пятерке.

А вот с голевой отдачей у «Вильярреала» довольно непростая ситуация. Лишь 34 мяча в 26 матчах — откровенно средний показатель.

Вот только в последних двух поединках команда уступила. До неудачи с «Валенсией» «субмарина» уступила еще и лидеру Примеры «Атлетико» (0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 1.96, на ничью за 3.61, а на «Динамо» К — за 4.04

«Динамо» сейчас представляет собой весьма крепкий коллектив с сильным наставником, так что дома должно, как минимум, не проиграть.

«Вильярреал» в последних двух матчах не впечатлил, да и киевская прохлада явно не будет союзником теплолюбивых испанцев.

В последних матчах киевляне демонстрируют отличные результаты, к тому же успешно выступают дома. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» К или ничья с коэффициентом 1.85