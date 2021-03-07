ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Сочи»Желание есть, но умения не хватило. «Ростов» и «Сочи» голов не забили Хосе Саломон РондонМаксимальная эффективность Рондона. Венесуэлец принес победу над «Ахматом» «Атлетико» — «Реал»Примера. «Валенсия» одолела «Вильярреал», «Осасуна» уступила «Барсе», мадридское дерби
  • 01:29
    • Ян — Стерлинг: где смотреть прямую трансляцию?
  • 01:14
    • ПСЖ разгромил «Брест» в Кубке Франции, Мбаппе оформил дубль
  • 01:05
    • «Лестер» вырвал победу у «Брайтона»
  • 00:57
    • «Барселона» обыграла «Осасуну», Месси сделал две голевых передачи
  • 00:39
    • Дубль Мораты помог «Ювентусу» обыграть «Лацио»
  • 22:25
    • «Бавария» вырвала победу у «Боруссии», Левандовский оформил хет-трик
  • 21:02
    • «Ростов» разошелся миром с «Сочи»
    Все новости спорта

    Опустится ли «Кальяри» в зону вылета?

    «Сампдория» — «Кальяри». Прогноз, ставка (к. 2.70) на чемпионат Италии по футболу 7 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сампдорию Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Кальяри» занимает 17 место
    «Сампдория» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 марта в Турине, начало — в 20:00 мск. «Сампдория» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 07 Марта 2021 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 20:00 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Сампдория»

    «Сампдория» с 31 набранным баллом разместилась на 11-й строке в турнирной таблице Серии А, безнадежно отстав от еврокубковой позиции.

    В позапрошлом туре «блучеркьяти» были биты на своей арене «Аталантой» (0:2), что стало вторым для них фиаско. Туром ранее они потерпели выездное фиаско от «Лацио» — 0:1.

    В предыдущем поединке чемпионата Италии коллектив разошелся миром с «Дженоа» в генуэзском дерби со счетом 1:1.

    Все прогнозы на Серию А

    Отметим, что победить «Дория» смогла всего один раз за шесть предыдущих встреч в итальянском первенстве, набрав за это время лишь пять баллов из 18 возможных.

    «Кальяри»

    У «Кальяри» 21 балл за весь сезон. Команда занимает пока что 17 место, но «Торино» из зоны вылета может обогнать, а значит «россоблу» могут опуститься ниже.

    До позапрошлого тура у гостей была серия поражений, которая состояла из трех матчей. «Островитяне» показали одинаковый результат во всех трех случаях — 0:1 с «Торино», «Лацио» и «Аталантой».

  • Сюрпризы сезона. Пять команд, которые неожиданно выстрелили в топ-лигах Европы
  • В каждом из топ-чемпионатов есть команды, которые смогли удивить
  • 03/03/2021

    • До этого была ничья с «Сассуоло» (1:1) и поражение от «Дженоа» (0:1).

    Тем не менее, в двух прошлых турах сардинцы победили — у «Кротоне» (2:0) и «Болоньей». Всего у них семь поражений в гостях при двух победах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan

    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Петр Ян — Алджамейн Стерлинг
  • Прочие
  • Сегодня в 06:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Корне — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Урал — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Аякс — Гронинген
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рома — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Минай
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Уэска — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Динамо — Тамбов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кротоне — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Спартак — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Н'Голо Канте и Бруну Фернандеш
  • «Челси» и «МЮ» не забили, но унылые «нули» разбавил скандал
    • 16:11 01/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Сампдория» — «Кальяри» 07.03.2021 в 20:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.70.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры