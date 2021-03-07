«Сампдория» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 марта в Турине, начало — в 20:00 мск. «Сампдория» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» с 31 набранным баллом разместилась на 11-й строке в турнирной таблице Серии А, безнадежно отстав от еврокубковой позиции.

В позапрошлом туре «блучеркьяти» были биты на своей арене «Аталантой» (0:2), что стало вторым для них фиаско. Туром ранее они потерпели выездное фиаско от «Лацио» — 0:1.

В предыдущем поединке чемпионата Италии коллектив разошелся миром с «Дженоа» в генуэзском дерби со счетом 1:1.

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Отметим, что победить «Дория» смогла всего один раз за шесть предыдущих встреч в итальянском первенстве, набрав за это время лишь пять баллов из 18 возможных.

«Кальяри»

У «Кальяри» 21 балл за весь сезон. Команда занимает пока что 17 место, но «Торино» из зоны вылета может обогнать, а значит «россоблу» могут опуститься ниже.

До позапрошлого тура у гостей была серия поражений, которая состояла из трех матчей. «Островитяне» показали одинаковый результат во всех трех случаях — 0:1 с «Торино», «Лацио» и «Аталантой».

До этого была ничья с «Сассуоло» (1:1) и поражение от «Дженоа» (0:1).

Тем не менее, в двух прошлых турах сардинцы победили — у «Кротоне» (2:0) и «Болоньей». Всего у них семь поражений в гостях при двух победах.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,30.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.