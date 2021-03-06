ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рейнджерс» забросили шесть шайб в ворота «Рейнджерс» НХЛ. «Рейнджерс» без Панарина разгромили «Нью-Джерси», «Питтсбург» проиграл «Филадельфии» Бруну ФернандешФернандешу нужен отдых. И у «МЮ» есть шанс его предоставить Футболисты «Барселоны»«Колосс Каталонии». Пике не пожалел себя и вывел «Барселону» в финал Кубка Испании
  • 15:36
    • «Бавария» продлила контракт с полузащитником
  • 09:05
    • «Вашингтон» выиграл у «Клипперс», Уэстбруку не хватило одного подбора для очередного трипл-дабла
  • 01:06
    • «Ливерпуль» на «Энфилде» минимально проиграл «Челси»
    Все новости спорта

    «Байер» и «Боруссия» порадуют любителей зрелищного футбола?

    «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер». Прогноз (к. 2.57) и ставки на чемпионат Германии 6 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Байер Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Байер» пять раз проиграл в шести последних матчах на выезде
    «Боруссия» из Менхенгладбаха сыграет на своем поле против «Байера» в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 марта, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 06 Марта 2021 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 17:30 Байер Байер
  • Леверкузен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.60
  • Ставка!
    •

    «Боруссия» М

    Сезон «Боруссию», по всей видимости, медленно, но уверенно приближается к катастрофе. После ряда неудачных матчей клуб из Менхенгладбаха свалился в таблице Бундеслиги на девятое место. Отставание от четвертой строчки составляет уже девять очков.

    Кроме того, ранее на этой неделе «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, проиграв дома дортмундской «Боруссии».

    Плюс вскоре «Боруссия» вылетит из Лиги чемпионов. Гладбах уступил «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала 0:2. Шансы на камбэк практически отсутствуют.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Безвыигрышная серия «Боруссии» составляет уже шесть матчей, в пяти случаях команда Марко Розе уступила.

    «Байер»

    Не лучшим образом в последнее время выступает и «Байер». Черная полоса явно затянулась.

    Начиная с конца января «фармацевты» одержали только одну победу.

    В прошлом туре Бундеслиги «Байер» уступил на своем поле «Фрайбургу», а за несколько дней до этого вылетел из Лиги Европы, сенсационно проиграв по сумму двух матчей швейцарскому «Янг Бойз».

    В гостях «Байер» в последнее время тоже ужасно играет — пять поражений и ни одной победы в шести предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы на победу в этом матче приблизительно равны: на «Боруссию» можно поставить за 2.60, на «Байер» за 2.87, а ничью предлагают за 3.70.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Обе команды находятся в ужасном состоянии. «Боруссия» «поплыла» сразу после официального подтверждения о том, что Розе со следующего сезона будет работать в Дортмунде. У «Байера» свои проблемы.

    Очевидно, что в такой игре ставка на исход явно не лучший вариант.

    Наш выбор — ставка на общий тотал матча больше 3,5 за 2.57. Командам уже нечего терять, футбол будет веселый.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.87.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ак Барс — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Флора — Пайде
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.82
  • Экспресс дня 5 марта
  • Сегодня в 22:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Шальке — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Валенсия — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Эспаньол — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Спортинг — Санта-Клара
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сан-Хосе — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 06:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Енисей — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Елизавета Туктамышева
  • Туктамышева снова на ЧМ, слезы Косторной и сенсация Семененко
    • 18:35 01/03/2021     Рафаэль Варан
  • Трансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
    • 21:41 01/03/2021     Фрагмент матча
  • Вечер курьезных голов. «Зенит» сделал неприятный подарок Семаку
    • 21:06 27/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер» 06.03.2021 в 17:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.57.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры