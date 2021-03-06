«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграет на своем поле против «Байера» в рамках 24-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 6 марта, начало — в 17:30 мск. «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Сезон «Боруссию», по всей видимости, медленно, но уверенно приближается к катастрофе. После ряда неудачных матчей клуб из Менхенгладбаха свалился в таблице Бундеслиги на девятое место. Отставание от четвертой строчки составляет уже девять очков.

Кроме того, ранее на этой неделе «Боруссия» вылетела из Кубка Германии, проиграв дома дортмундской «Боруссии».

Плюс вскоре «Боруссия» вылетит из Лиги чемпионов. Гладбах уступил «Манчестер Сити» в первом матче 1/8 финала 0:2. Шансы на камбэк практически отсутствуют.

Все прогнозы на Бундеслигу

Безвыигрышная серия «Боруссии» составляет уже шесть матчей, в пяти случаях команда Марко Розе уступила.

«Байер»

Не лучшим образом в последнее время выступает и «Байер». Черная полоса явно затянулась.

Начиная с конца января «фармацевты» одержали только одну победу.

В прошлом туре Бундеслиги «Байер» уступил на своем поле «Фрайбургу», а за несколько дней до этого вылетел из Лиги Европы, сенсационно проиграв по сумму двух матчей швейцарскому «Янг Бойз».

В гостях «Байер» в последнее время тоже ужасно играет — пять поражений и ни одной победы в шести предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что шансы на победу в этом матче приблизительно равны: на «Боруссию» можно поставить за 2.60, на «Байер» за 2.87, а ничью предлагают за 3.70.

Обе команды находятся в ужасном состоянии. «Боруссия» «поплыла» сразу после официального подтверждения о том, что Розе со следующего сезона будет работать в Дортмунде. У «Байера» свои проблемы.

Очевидно, что в такой игре ставка на исход явно не лучший вариант.

Наш выбор — ставка на общий тотал матча больше 3,5 за 2.57. Командам уже нечего терять, футбол будет веселый.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.87.