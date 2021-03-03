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    «Обручи» прервут победное шествие «дворняг»?

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Барнсли». Прогноз и ставка (к. 2.65) на футбол, чемпионат Англии, 3 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Барнсли»
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    «Куинз Парк Рейнджерс»
    3 марта в Лондоне на стадионе «Киан Принс Фаундэйшн» «Куинз Парк Рейнджерс» примет «Барнсли» в 34-м туре английского Чемпионшипа. Начало игры — в 22:00 по мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» после 31 проведенного поединка находится с 40 набранными баллами на 17 месте в турнирной таблице второй английской лиги, оторвавшись на 11 баллов от зоны вылета.

    Проиграв в минувшем туре на выезде «Бирмингему» (1:2), «обручи» тем самым прервали свою 5-матчевую беспроигрышную серию в Чемпионшипе, где сперва четыре раза победили, а затем сыграли вничью.

    Виктории были добыты дома над «Блэкберном» (1:0), «Брентфордом» и «Борнмутом» (по 2:1), а также над «Уотфордом» (2:1) в гостях. Мировая пришлась на выездную игру с «Престоном», где был зафиксирован счет 0:0.

    Все прогнозы на футбол

    В родных стенах лондонцы заработали 22 балла из 40 общих. Они смогли добиться шести выигрышей, четыре раза делили очки с оппонентами и пять раз были повержены, разница мячей — 16:16.

    «Барнсли»

    У «Барнсли» на счету находится 51 балл после 32 встреч, с которыми он идет на седьмой строке в турнирной таблице, отставая всего лишь на один пункт от зоны плей-офф.

    В рамках Чемпионшипа «шахтеры» не уступают на протяжении последних семи встреч. Началась эта серия с двух мировых результатов, после чего они выиграли пять последующих встреч.

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    • В этот сверхудачный период «дворняги» положили на лопатки в гостях «Брентфорд» (2:0) и «Бристоль» (1:0), а в родных стенах справились с «Блэкберном» и «Миллуоллом» (по 2:1), а также со «Сток Сити» (2:0).

    Вне родных стен «Барнсли» заработал 21 балл из 51. Йоркширцы выиграли шесть раз при семи поражениях и трех мировых исходах, разница забитых и пропущенных составляет 16:19.

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    «Барнсли» обыграл КПР в последних трех встречах. В первом круге «шахтеры» победили дома 3:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Барнсли» — 2.55, победа КПР — 2.90, ничья — 3.40.

    Прогнозируем, что лондонцы прервут победную серию гостей и в матче будет забито минимум два гола. Наша ставка — 1Х + ТБ 2,0.

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