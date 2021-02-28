В воскресенье, 28 февраля, в рамках 23-го тура немецкой первой Бундеслиги «Майнц» на своем поле сыграет с «Аугсбургом». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по мск. «Майнц» — «Аугсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Майнц» за последние пять игр чемпионата страны заработал 10 очков, что на три больше, чем за предыдущие 18 встреч первенства этого сезона.

В своей последнем проведенном поединке первенства «карнавальщики» на выезде справились с гладбахской «Боруссией», победив со счетом 2:1, перед этим они расписали выездную мировую с «Байером» (2:2) и одолели дома «Унион» (1:0).

Благодаря этой удачной серии «красно-белые» вплотную приблизились до спасительной 15 строки в турнирной таблице. Сейчас они с 17 пунктами идут 17-ми, но заветная позиция находится на расстоянии всего одного балла.

Все прогнозы на Бундеслигу

Домашние матчи текущего чемпионата Германии принесли «Майнцу» две виктории, два мировых исхода и аж семь проигрышей. Разница мячей в них составляет 10:19.

«Аугсбург»

Сейчас «Аугсбург» расположился на 13 строке в турнирной таблице первой Бундеслиги, имея на своем счету 23 очка, оторвавшись от опасной зоны всего на пять пунктов.

В прошлом туре «фуггеры» расписали домашнюю мировую с «Байером», сыграв вничью 1:1. Перед этим они потерпели три подряд поражения, пропустив в каждом из них не менее двух голов.

Кстати, победил коллектив только раз на протяжении последних восьми поединков в Бундеслиге, проиграв за это время в шести из них при одной ничьей.

В гостях «Аугсбург» в текущем первенстве разжился 11 очками, трижды выиграв, дважды поделив очки с оппонентами и пять раз потерпев фиаско, разница забитых и пропущенных — 10:15.

Отметим, что «Аугсбург» выиграл у «Майнца» в последних четырех играх. В первом круге «фуггеры» дома победили со счетом 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Майнца» — 2.15, победа «Аугсбурга» — 3.72, ничья — 3.52.

Прогнозируем, что набравший превосходный ход «Майнц» в родных стенах сможет заработать три очка в игре с «фуггерами», которые выступают в последнее время крайне неубедительно.