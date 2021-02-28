ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лига ЕвропыЖеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы 2020/2021 «Миннесота» — «Лос-Анджелес»НХЛ. Шайбы Капризова и Бучневича, «Колорадо» обыграл «Аризону» «Динамо» — «Краснодар»Сдались еще до матча. «Краснодар» попрощался с еврокубками
    Все новости спорта

    Встреча обещает быть «верховой»

    «Кадис» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, чемпионат Испании, 28 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Кадис Прогнозы на Бетис Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Бетис»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Серхио Каналес
    В последний день зимы «Кадис» на своей арене встретится с севильским «Бетисом» в 25-м туре испанской Примеры. Поединок начнется в 18:15 по мск. «Кадис» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 28 Февраля 2021 года
    Кадис
  • Испания. Примера
    •  Кадис 18:15 Бетис Бетис
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.00
  • Ставка!
    •

    «Кадис»

    «Кадису» в этом сезоне предстоит отстаивать свое место в элите испанского футбола. В данный момент он с 25 набранными очками идет на 14 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета всего на четыре пункта.

    К данному поединку «желто-синие» подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией в рамках Примеры. В этот период они четыре раза были повержены и дважды сыграли вничью, одна из которым была в минувшем туре на выезде с самой «Барселоной» — 1:1.

    Перед этим сенсационным результатом андалусцы потерпели четыре фиаско кряду, пропустив в четырех случаях по четыре мяча, а еще в одной встрече было три пробоины.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В этом сезоне «Кадис» играет дома хуже, чем на выезде, набрав десять очков из 25 общих. Он выиграл два раза при четырех мировых и шести поражениях, разница мячей — 11:21.

    «Бетис»

    «Бетис» по итогам этого сезона мечтает пробиться в еврокубки, точнее — в Лигу Европы. Сейчас он с 36 очками идет на седьмом месте в Примере, уступая всего балл шестой еврокубковой строке.

    В минувшем игровом дне севильский коллектив дома минимально обыграл «Хетафе» со счетом 1:0, что стало его второй викторией подряд и пятым выигранным матч за семь последних туров.

  • «Реал» вернулся: не списывайте его со счетов
  • Реакция прессы на матч «Аталанта» — «Реал»
  • 25/02/2021

    • Отметим, что проиграли «зелено-белые» только в одном из восьми предыдущих поединков Примеры. Случилось это событие в начале февраля в родных стенах, когда они были повержены «Барселоной» — 2:3.

    На выезде «Бетис» в текущем испанском первенстве добыл всего 16 очков из 36 общих. Команда выиграла пять раз, в шести встречах была повержена и раз сыграла вничью, разница мячей — 16:23.

    В первом круге «Бетис» обыграл «Кадис» на своей территории со счетом 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бетиса» предлагают — 2.02.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet

    На викторию «Кадиса» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.50.

    Так как зачастую поединки этих команд проходят довольно-таки результативно, то в этой игре прогнозируем верховой исход. Наша ставка на данный поединок — ТБ 2,5.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Оренбург — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Енисей — Волгарь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Химки — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Алания — Томь
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Текстильщик — Чертаново
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Борнмут — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эйбар — Уэска
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Зенит — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Специя — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ак Барс — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Ливерпуль» проиграл четвертый матч кряду в АПЛ
  • «Ливерпуль» достиг нового дна
    • 03:26 21/02/2021     Сердар Азмун
  • Трансферный дайджест. 16-22 февраля
    • 23:45 22/02/2021     Артемий Панарин
  • Политический заказ. Назаров обвинил Панарина в преступлении десятилетней давности
    • 23:34 23/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Кадис» — «Бетис» 28.02.2021 в 18:15. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.17.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры