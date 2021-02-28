В последний день зимы «Кадис» на своей арене встретится с севильским «Бетисом» в 25-м туре испанской Примеры. Поединок начнется в 18:15 по мск. «Кадис» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кадис»

«Кадису» в этом сезоне предстоит отстаивать свое место в элите испанского футбола. В данный момент он с 25 набранными очками идет на 14 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета всего на четыре пункта.

К данному поединку «желто-синие» подходят с 6-матчевой безвыигрышной серией в рамках Примеры. В этот период они четыре раза были повержены и дважды сыграли вничью, одна из которым была в минувшем туре на выезде с самой «Барселоной» — 1:1.

Перед этим сенсационным результатом андалусцы потерпели четыре фиаско кряду, пропустив в четырех случаях по четыре мяча, а еще в одной встрече было три пробоины.

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В этом сезоне «Кадис» играет дома хуже, чем на выезде, набрав десять очков из 25 общих. Он выиграл два раза при четырех мировых и шести поражениях, разница мячей — 11:21.

«Бетис»

«Бетис» по итогам этого сезона мечтает пробиться в еврокубки, точнее — в Лигу Европы. Сейчас он с 36 очками идет на седьмом месте в Примере, уступая всего балл шестой еврокубковой строке.

В минувшем игровом дне севильский коллектив дома минимально обыграл «Хетафе» со счетом 1:0, что стало его второй викторией подряд и пятым выигранным матч за семь последних туров.

Отметим, что проиграли «зелено-белые» только в одном из восьми предыдущих поединков Примеры. Случилось это событие в начале февраля в родных стенах, когда они были повержены «Барселоной» — 2:3.

На выезде «Бетис» в текущем испанском первенстве добыл всего 16 очков из 36 общих. Команда выиграла пять раз, в шести встречах была повержена и раз сыграла вничью, разница мячей — 16:23.

В первом круге «Бетис» обыграл «Кадис» на своей территории со счетом 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Бетиса» предлагают — 2.02.

На викторию «Кадиса» дают — 4.22, ничья оценена — в 3.50.

Так как зачастую поединки этих команд проходят довольно-таки результативно, то в этой игре прогнозируем верховой исход. Наша ставка на данный поединок — ТБ 2,5.