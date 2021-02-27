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    «Алавес» — «Осасуна». Прогноз, ставка (к. 3.05) на футбол, чемпионат Испании, 27 февраля 2021 года

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    Хоселу
    В субботу, 27 февраля, на стадионе «Мендисорротца» в городе Витория «Алавес» примет «Осасуну» в рамках 25-го тура испанской Примеры. Начало — в 20:30 по мск. «Алавес» — «Осасуна»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 27 Февраля 2021 года
    Алавес
  • Витория
    •  Алавес 20:30 Осасуна Осасуна
  • Памплона
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 2.95
  • 2
  • 2.90
  • Ставка!
    •

    «Алавес»

    На данный момент «Алавес» с 22 набранными очками занимает 16 место в турнирной таблице испанского чемпионата, набрав 22 очка. И только один балл отделяет его от зоны вылета.

    В прошлом игровом дне «славные» потерпели крупное гостевое поражение от «Реал Сосьедад» со счетом 0:4, а перед этим были разгромлены на «Камп Ноу» «Барселоной» — 1:5.

    У клуба из Витории всего лишь один выигрыш из девяти предыдущих матчей Примеры, еще дважды в этот период он добивался ничейных результатов и шесть раз уходил с поля ни с чем.

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    В родных стенах «Алавес» в этом первенстве заработал 13 пунктов из 22 общих, выиграв три игры при четырех мировых исходах и пяти поражениях, разница мячей в них составляет 10:15.

    «Осасуна»

    «Осасуна» с 25 набранными пунктами делит 13 место с «Кадисом» в турнирной таблице испанской Примеры, оторвавшись на четыре балла от зоны вылета.

    В минувшем туре первенства клуб из Памплоны уступил в родных стенах «Севилье» со счетом 0:2, а перед этим он одержал две подряд виктории в рамках чемпионата страны.

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    • Так, в этот удачный для себя период «красные» поочередно разобрались с «Эйбаром» (2:1) в родных стенах и с «Леванте» (1:0) на выезде. Отметим, что они проиграли лишь в трех из 11 предыдущих матчей первенства.

    На выезде «Осасуна» в текущем розыгрыше Ла Лиги победила только дважды, еще четыре раза делила очки оппонентами и шесть раз была повержена, разница мячей — 9:16.

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    В первом круге эти команды сыграли вничью 1:1, а в прошлом сезоне оба поединка выиграла «Осасуна» (4:2 дома и 1:0 на выезде).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Алавеса» — 2.80, победа «Осасуны» — 3.00, ничья — 3.05.

    Ожидаем, что поединок коллективов ведущих борьбу за выживание победителя не выявит. Наш прогноз и ставка на эту игру — ничья.

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