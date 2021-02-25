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    Устроят ли команды еще одну голевую перестрелку?

    «Динамо Загреб» — «Краснодар». Прогноз, ставка (к. 1.76) на тоталы в футбольной Лиге Европы 25 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо Загреб» — «Краснодар»
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    «Краснодар» — «Динамо»
    В четверг, 25 февраля, загребское «Динамо» на своем поле примет «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Максимир», начнется в 23:00 по московскому времени. «Динамо Загреб» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 25 Февраля 2021 года
    Динамо З
  • Загреб
    •  Динамо З 23:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Динамо» Загреб

    Хорватский клуб выиграл свою группу ЛЕ (14 очков, 4 победы и 2 ничьи), в которой одолел и ЦСКА (0:0 в гостях и 3:1 дома).

    В чемпионате Хорватии «Динамо» закончило январь домашним поражением от «Шибеника» (1:2), а февраль начало домашней же победой над загребским «Локомотивом» (2:0).

    Затем загребский клуб с минимальным счетом 1:0 сначала на выезде победил «Истру 1961», а потом дома справился с «Осиеком».

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В первом матче с «Краснодаром» хорватский клуб добился гостевой победы со счетом 3:2, выглядя предпочтительнее по игре.

    После 21 тура чемпионата Хорватии «Динамо» с 46 очками лидирует, на 3 балла обгоняя «Осиек». Разница мячей 52-22, 12 голов забил Марио Гавранович.

    «Краснодар»

    Осеннюю часть сезона «Краснодар» завершил домашней победой над «Уфой» (1:0) в 19-м туре, которая подняла команду на седьмую строчку таблицы РПЛ. Разница мячей 35-19.

    На первом сборе в ОАЭ кубанцы в конце января провели три контрольных матча: разошлись миром с польской «Легией» (0:0), победили «Ригу» (1:0) и разгромили солигорский «Шахтер» (3:0).

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  • 19/02/2021

    • На втором сборе в испанской Марбелье «Краснодар» в начале февраля сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1) и одержал победу над «Ростовом» (2:0).

    Закончили испанский сбор «быки» еще одним матчем с московским «Локомотивом» (0:4) и непростой победой над «Локомотивом» из Тбилиси — 3:2.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    После того, как «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» (3:2) в первом матче, «Быки» вылетели из Кубка России, проиграв в 1/8 финала «Сочи» со счетом 1:2.

    Прогноз и ставки

    На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Краснодара» — 3.10.

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    На проход «Динамо» в 1/18 финала дают коэффициент 1.14, за успех «Краснодара» — 5.80. Напомним, что в первом матче «Динамо» победило на выезде со счетом 3:2.

    Хорваты успешно выступили на выезде, а на своем поле вряд ли оплошают. Прогнозируем что загребский клуб не проиграет.

    Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.79 и «Обе забьют» за 1.64.

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    Прогноз и ставка на матч «Динамо Загреб» — «Краснодар» 25.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.76.
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