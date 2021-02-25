В четверг, 25 февраля, загребское «Динамо» на своем поле примет «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Максимир», начнется в 23:00 по московскому времени. «Динамо Загреб» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Загреб

Хорватский клуб выиграл свою группу ЛЕ (14 очков, 4 победы и 2 ничьи), в которой одолел и ЦСКА (0:0 в гостях и 3:1 дома).

В чемпионате Хорватии «Динамо» закончило январь домашним поражением от «Шибеника» (1:2), а февраль начало домашней же победой над загребским «Локомотивом» (2:0).

Затем загребский клуб с минимальным счетом 1:0 сначала на выезде победил «Истру 1961», а потом дома справился с «Осиеком».

Все прогнозы на Лигу Европы

В первом матче с «Краснодаром» хорватский клуб добился гостевой победы со счетом 3:2, выглядя предпочтительнее по игре.

После 21 тура чемпионата Хорватии «Динамо» с 46 очками лидирует, на 3 балла обгоняя «Осиек». Разница мячей 52-22, 12 голов забил Марио Гавранович.

«Краснодар»

Осеннюю часть сезона «Краснодар» завершил домашней победой над «Уфой» (1:0) в 19-м туре, которая подняла команду на седьмую строчку таблицы РПЛ. Разница мячей 35-19.

На первом сборе в ОАЭ кубанцы в конце января провели три контрольных матча: разошлись миром с польской «Легией» (0:0), победили «Ригу» (1:0) и разгромили солигорский «Шахтер» (3:0).

На втором сборе в испанской Марбелье «Краснодар» в начале февраля сыграл вничью с московским «Локомотивом» (1:1) и одержал победу над «Ростовом» (2:0).

Закончили испанский сбор «быки» еще одним матчем с московским «Локомотивом» (0:4) и непростой победой над «Локомотивом» из Тбилиси — 3:2.

Календарь и таблица Лиги Европы

После того, как «Краснодар» уступил загребскому «Динамо» (3:2) в первом матче, «Быки» вылетели из Кубка России, проиграв в 1/8 финала «Сочи» со счетом 1:2.

Прогноз и ставки

На победу «Динамо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Краснодара» — 3.10.

На проход «Динамо» в 1/18 финала дают коэффициент 1.14, за успех «Краснодара» — 5.80. Напомним, что в первом матче «Динамо» победило на выезде со счетом 3:2.

Хорваты успешно выступили на выезде, а на своем поле вряд ли оплошают. Прогнозируем что загребский клуб не проиграет.

Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1.79 и «Обе забьют» за 1.64.