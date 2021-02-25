В четверг, 25 февраля, «Байер» на своем поле сыграет со «Янг Бойз» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы. Начало игры — в 23:00 по мск. «Байер» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

В первом матче на выезде соперники устроили настоящую перестрелку, в которой сильнее оказался «Байер» со счетом 4:3.

Леверкузенцы в минувшем туре Бундеслиги снова потеряли очки. Поединок с «Аугсбургом» (1:1) вполне тянет на статус провального.

Сейчас команда занимает 5 место в турнирной таблице с 37 очками в активе. Правда, атака «Фармацевтов» смотрится по-прежнему мощно: забито 40 мячей в 22 матчах.

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Нынешний сезон леверкузенцам явно не дается. Какая там чемпионская гонка, если до сих непонятно, сможет ли «Байер» вообще оказаться в зоне Лиги чемпионов!

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» в нынешнем сезоне близок к очередному чемпионству в Швейцарии. Сейчас команда заслуженно занимает 1 место в турнирной таблице своего чемпионата .

В последнем своем матче «Янг Бойз» снова выиграл. На своем поле команда нанесла поражение «Серветту» (2:0).

Перед этим коллектив победил на выезде «Лугано» (3:1). Он имеет комфортный отрыв от ближайшего преследователя — 18 очков.

В целом, подопечные Герардо Сеоане не знают поражений в 15 предыдущих матчах во всех турнирах. При этом в шести прошлых играх он победил.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,58.

Успех гостей оценивается в 5,40, тогда как ничья — в 4,60.

Наши прогноз и ставка — тотал больше 3,5 голов за 2,18.