В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Менхенгладбах будет принимать «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Начало — в 23:00 мск. «Боруссия» М — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» Менхенгладбах

«Боруссия» Менхенгладбах не может выиграть в трех матчах подряд.

После победы над «Штутгартом» в матче Кубка Германии со счетом 2:1 гладбахцы в Бундеслиге проиграли «Кельну» (1:2), сыграли вничью с «Вольфсбургом» (0:0) и уступили «Майнцу» (1:2).

В Бундеслиге «Боруссия» на данный момент идет лишь на восьмом месте. У команды в активе 33 очка после 22 туров, а от зоны ЛЧ ее отделяют 9 очков.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов «Боруссия» М сенсационно вышла из одной группы с «Реалом», «Интером» и «Шахтером», набрав 8 очков и заняв второе место. Гладбахцы опередили «Шахтер» за счет личных встреч.

«Манчестер Сити»

Победная серия «Манчестер Сити» во всех турнирах на данный момент насчитывает уже 18 матчей (13 из них — в АПЛ). А проигрывали в последний раз «горожане» и вовсе 26 матчей назад — еще 21 ноября.

В трех последних турах АПЛ «Сити» выиграл у «Тоттенхэма» (3:0), «Эвертона» (3:1) и «Арсенала» (1:0).

В турнирной таблице чемпионата Англии лидирует сверхуверенно. После 25 матчей «Сити» набрал 59 очков и на 10 очков опережает своего ближайшего преследователя «МЮ».

В Лиге чемпионов «Ман Сити» без проблем вышел с первого места из одной группы с «Порту», «Олимпиакосом» и «Марселем», набрав 16 очков.

Прогноз и ставка

На победу «Боруссии» М букмекеры дают коэффициент 9,10, на ничью — 5,80, а на победу «Ман Сити» — 1,36.

Команда Пепа Гвардиолы находится в прекрасной форме, в отличие от своего соперника, и должна делать весомую заявку на выход в четвертьфинал уже в первом матче. К тому же «Боруссия» фактически лишена преимущества домашнего поля. Стоит ожидать, что «горожане» забьют, вопрос в том, как много?

Прогноз и ставка на этот матч — тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,70.