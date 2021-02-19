В 25 туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Молине» 19 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

В конце января «волки» на выезде разошлись миром с «Челси» (0:0), после чего в гостях проиграли «Кристал Пэласу» (0:1).

Февраль подопечные Нуну Эшпириту Санту с домашней победы над «Арсеналом» (2:1), заканчивавшим матч вдевятером, а вот с «Лестером» дома «волки» разошлись миром — 0:0.

В последних матчах «Вулверхэмптон» дважды сыграл с «Саутгемптоном». Сначала в 1/8 финала Кубка Англии уступив «святым» дома — 0:2, а затем в матче АПЛ на выезде победив их со счетом 2:1.

Все прогнозы на АПЛ

После 24 туров АПЛ «Волки» с 30 очками идут на 12-м месте. Разница мячей 25-32, 5 голов забил Педру Нету.

«Лидс»

В январе «павлины» на своем поле уступили с минимальным счетом «Брайтону» (0:1), после чего на выезде одолели тонущий «Ньюкасл» (2:1).

«Белые» завершили январь волевой выездной победой над «Лестером» (3:1), а в первом матче февраля дома проиграли «Эвертону» (1:2).

В последних матчах «Лидс» на своем поле одолел «Кристал Пэлас» (2:0), а выезд в Лондон завершился разгромом от «Арсенала». К 47-й минуте подопечные Бьелсы проигрывали 0:4, итоговый счет — 2:4.

После 24 туров АПЛ «Лидс» с 32 очками идет на 11-м месте, разница мячей 40-42, Патрик Бэмфорд забил 12 голов.

Прогноз и ставки

На победу «Вулверхэмптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.25, а на победу «Лидса» — 2.85.

В первом круге «Волки» победили «Лидс» на выезде со счетом 1:0. До этого команды встречались в сезоне Чемпионшипа 17/18, «Вулверхэмптон» победил 4:1 дома и 3:0 в гостях.

«Волки» выиграли 5 из 4 последних матчей с «павлинами», но это было давно Прогнозируем, что «Лидс» не проиграет на выезде.

Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.68 и ТБ 2,5 за 1.91.