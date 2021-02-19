ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Аслан КарацевAustralian Open. Осака и Брэди вышли в финал, Карацев сыграет с Джоковичем Коннор МакдэвидНХЛ. «Эдмонтон» обыграл «Виннипег», Макдэвид повторил рекорд Кросби, «Каролина» уступила «Флориде» «Барселона» — ПСЖЛЧ. ПСЖ разгромил «Барселону», «Ювентус» проиграл «Порту»
  • 09:54
    • Брэди вышла в финал Australian Open
  • 08:04
    • Осака выиграла у Серены Уильямс и стала первой финалисткой Australian Open
  • 09:02
    • Касаткина вышла в финал турнира в Мельбурне
  • 00:54
    • Дубль Холанда помог «Боруссии» обыграть «Севилью» в ЛЧ
  • 00:53
    • «Ювентус» на выезде уступил «Порту» в Лиге чемпионов
  • 01:12
    • «Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» в Ливерпуле
  • 22:55
    • «Атлетико» сыграл вничью с «Леванте»
    Все новости спорта

    Уберегут ли «павлины» свои перышки в матче с «волками»?

    «Вулверхэмптон» — «Лидс». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, АПЛ, 19 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вулверхэмптон Прогнозы на Лидс Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Лидс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лидс»
    В 25 туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Молине» 19 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Февраля 2021 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 23:00 Лидс Лидс
  • Лидс
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.87
  • Ставка!
    •

    «Вулверхэмптон»

    В конце января «волки» на выезде разошлись миром с «Челси» (0:0), после чего в гостях проиграли «Кристал Пэласу» (0:1).

    Февраль подопечные Нуну Эшпириту Санту с домашней победы над «Арсеналом» (2:1), заканчивавшим матч вдевятером, а вот с «Лестером» дома «волки» разошлись миром — 0:0.

    В последних матчах «Вулверхэмптон» дважды сыграл с «Саутгемптоном». Сначала в 1/8 финала Кубка Англии уступив «святым» дома — 0:2, а затем в матче АПЛ на выезде победив их со счетом 2:1.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 24 туров АПЛ «Волки» с 30 очками идут на 12-м месте. Разница мячей 25-32, 5 голов забил Педру Нету.

    «Лидс»

    В январе «павлины» на своем поле уступили с минимальным счетом «Брайтону» (0:1), после чего на выезде одолели тонущий «Ньюкасл» (2:1).

    «Белые» завершили январь волевой выездной победой над «Лестером» (3:1), а в первом матче февраля дома проиграли «Эвертону» (1:2).

  • Важный хет-трик Обамеянга. Лондонские беды «Лидса» продолжаются
  • «Арсенал» одержал домашнюю победу и приблизился к лидирующей группе
  • 15/02/2021

    • В последних матчах «Лидс» на своем поле одолел «Кристал Пэлас» (2:0), а выезд в Лондон завершился разгромом от «Арсенала». К 47-й минуте подопечные Бьелсы проигрывали 0:4, итоговый счет — 2:4.

    После 24 туров АПЛ «Лидс» с 32 очками идет на 11-м месте, разница мячей 40-42, Патрик Бэмфорд забил 12 голов.

    Прогноз и ставки

    На победу «Вулверхэмптона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.55, на ничью в основное время — 3.25, а на победу «Лидса» — 2.85.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    В первом круге «Волки» победили «Лидс» на выезде со счетом 1:0. До этого команды встречались в сезоне Чемпионшипа 17/18, «Вулверхэмптон» победил 4:1 дома и 3:0 в гостях.

    «Волки» выиграли 5 из 4 последних матчей с «павлинами», но это было давно Прогнозируем, что «Лидс» не проиграет на выезде.

    Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.68 и ТБ 2,5 за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.57
  • Прогноз на матч Джокович — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барыс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч ЦСКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Витязь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Динамо Загреб
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.90
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.83
  • Прогноз на матч Славия П — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.57
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.68
  • Экспресс дня 18 февраля
  • Сегодня в 20:55
    •  1.77
  • Прогноз на матч Олимпиакос — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.93
  • Прогноз на матч Брага — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • Вчера в 01:57     Диего Коста
  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
    • 20:00 15/02/2021     Неймар
  • По замкнутому кругу. Неймар снова травмировался в самый важный момент
    • 20:54 12/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Вулверхэмптон» — «Лидс» 19.02.2021 в 23:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.83.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры