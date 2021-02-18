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    «Деревенские» победят, но пропустят

    «Мольде» — «Хоффенхайм». Прогноз, ставка (к. 2.66) на футбол, Лига Европы, 18 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Мольде» — «Хоффенхайм»
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    Андрей Крамарич
    18 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы норвежский «Мольде» сыграет с немецким «Хоффенхаймом». Встреча, которая пройдет в Испании на поле «Вильярреала», начнется в 23:00 по мск. «Мольде» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 18 Февраля 2021 года
    Мольде
  • Лига Европы. 1/16 финала
    •  Мольде 23:00 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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  • 2
  • 1.48
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    «Мольде»

    «Мольде», как чемпион Норвегии, взял свой старт в самом престижном еврокубковом турнире, где был остановлен только из-за правила выездного гола «Ферецварошем» перед самым групповым этапом (3:3 и 0:0).

    На групповой стадии Лиги Европы норвежский коллектив финишировал на второй строке в своем квартете, набрав десять баллов в шести проведенных встречах.

    «Сине-белые» смогли дважды обыграть ирландский «Дандолк» (3:1 и 2:1), заработали четыре пункта в поединках с австрийским «Рапидом» (1:0 и 2:2) и дважды были повержены лондонским «Арсеналом» (0:3 и 1:4).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В чемпионате Норвегии, завершившемся в конце декабря, «Мольде» финишировал на второй строке, сильно отстав от лидера. В новом году коллектив еще официальных матчей не проводил.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм», как шестая команда чемпионата Германии, стартовал сразу с группового этапа Лиги Европы, где блестяще провел компанию, набрав 16 очков из 18 возможных.

    В одном с квартете с бельгийским «Гентом», чешским «Слованом» и сербской «Црвеной Звездой», «деревенские» не смогли справится только с белградцами, сыграв 0:0 на выезде. Остальные пять встреч они выиграли с общим счетом 17:2.

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    • К этому поединку коллектив подходит после гостевой ничьей с дортмундской «Борусией» (2:2), а перед этим он поочередно уступил на выезде «Баварии» (1:4) и дома «Айнтрахту» (1:3).

    В турнирной таблице первой Бундеслиги «Хоффенхайм» находится только на 12 строке, оторвавшись на пять очков от опасной зоны и отстает от еврокубковой позиции на десять баллов.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.53.

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    На викторию «Мольде» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.84.

    Так ка игра пройдет на нейтральном поле, то почти не приходится сомневаться в победе немецкого коллектива, который значительно превосходит в классе норвежцев. Но «деревенские», скорее всего, не смогут удержать свои ворота на замке. Поэтому рекомендуем поставить на двойной исход — П2 + обе забьют.

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