18 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы норвежский «Мольде» сыграет с немецким «Хоффенхаймом». Встреча, которая пройдет в Испании на поле «Вильярреала», начнется в 23:00 по мск. «Мольде» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мольде»

«Мольде», как чемпион Норвегии, взял свой старт в самом престижном еврокубковом турнире, где был остановлен только из-за правила выездного гола «Ферецварошем» перед самым групповым этапом (3:3 и 0:0).

На групповой стадии Лиги Европы норвежский коллектив финишировал на второй строке в своем квартете, набрав десять баллов в шести проведенных встречах.

«Сине-белые» смогли дважды обыграть ирландский «Дандолк» (3:1 и 2:1), заработали четыре пункта в поединках с австрийским «Рапидом» (1:0 и 2:2) и дважды были повержены лондонским «Арсеналом» (0:3 и 1:4).

Календарь и таблица Лиги Европы

В чемпионате Норвегии, завершившемся в конце декабря, «Мольде» финишировал на второй строке, сильно отстав от лидера. В новом году коллектив еще официальных матчей не проводил.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм», как шестая команда чемпионата Германии, стартовал сразу с группового этапа Лиги Европы, где блестяще провел компанию, набрав 16 очков из 18 возможных.

В одном с квартете с бельгийским «Гентом», чешским «Слованом» и сербской «Црвеной Звездой», «деревенские» не смогли справится только с белградцами, сыграв 0:0 на выезде. Остальные пять встреч они выиграли с общим счетом 17:2.

К этому поединку коллектив подходит после гостевой ничьей с дортмундской «Борусией» (2:2), а перед этим он поочередно уступил на выезде «Баварии» (1:4) и дома «Айнтрахту» (1:3).

В турнирной таблице первой Бундеслиги «Хоффенхайм» находится только на 12 строке, оторвавшись на пять очков от опасной зоны и отстает от еврокубковой позиции на десять баллов.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Хоффенхайма» предлагают — 1.53.

На викторию «Мольде» дают — 6.50, ничья оценена — в 4.84.

Так ка игра пройдет на нейтральном поле, то почти не приходится сомневаться в победе немецкого коллектива, который значительно превосходит в классе норвежцев. Но «деревенские», скорее всего, не смогут удержать свои ворота на замке. Поэтому рекомендуем поставить на двойной исход — П2 + обе забьют.