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    «Клинки» дадут бой «молотобойцам»?

    «Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 1.66) на футбол, АПЛ, 15 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед»
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    Деклан Райс
    «Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 24 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 21:00 мск. «Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 1.75
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  • 3.75
  • 2
  • 4.85
  • Ставка!
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    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в нынешнем сезоне демонстрирует вполне приличные результаты. От привычной борьбы за выживание лондонский клуб уверенно отошел.

    У команды дела крайне слабо обстоят с реализацией голевых моментов — всего 34 забитых гола в 23 матчах. При этом пропускают «молотобойцы» не столь много — 28 мячей.

    В минувшем туре «Вест Хэм» на выезде потерял очки. Все-таки сухой паритет с аутсайдером АПЛ «Фулхэмом» явно не пришелся в кассу.

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    С «клинками» лондонцы играют не столь успешно. В 5 последних очных встреч была добыта лишь одна виктория при двух поражениях и двух ничьих.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед» в минувшем туре не смог поживиться очками. В домашней встрече с «Челси» команда дала бой сильному сопернику, но все же, уступила (1:2).

    Сейчас «клинки» пребывают на 20 месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. Очевидно, в борьбе за выживание потеряно если не все, то многое…

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    • Что говорить, если в 23 сыгранных матчах «клинки» сумели забить лишь 15 мячей. В свои ворота команда пропустила 37 голов.

    Вероятнее всего, и в этом матче гостям не светит ничего положительного. По-видимому, быть им битыми в столице.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 1.76, на ничью за 3.86, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 5.05

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    «Вест Хэм» борется за выход в еврокубки, и выглядит явно сильнее аутсайдера.

    «Шеффилд Юнайтед» наверняка будет стремиться зацепиться за очки, к тому же команда традиционно неплохо играет против «молотобойцев».

    Хозяева не столь убедительно выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Шеффилд Юнайтед» +1 с коэффициентом 1.66

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