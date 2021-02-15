«Вест Хэм» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 24 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 15 февраля, начало — в 21:00 мск. «Вест Хэм» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в нынешнем сезоне демонстрирует вполне приличные результаты. От привычной борьбы за выживание лондонский клуб уверенно отошел.

У команды дела крайне слабо обстоят с реализацией голевых моментов — всего 34 забитых гола в 23 матчах. При этом пропускают «молотобойцы» не столь много — 28 мячей.

В минувшем туре «Вест Хэм» на выезде потерял очки. Все-таки сухой паритет с аутсайдером АПЛ «Фулхэмом» явно не пришелся в кассу.

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С «клинками» лондонцы играют не столь успешно. В 5 последних очных встреч была добыта лишь одна виктория при двух поражениях и двух ничьих.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» в минувшем туре не смог поживиться очками. В домашней встрече с «Челси» команда дала бой сильному сопернику, но все же, уступила (1:2).

Сейчас «клинки» пребывают на 20 месте в турнирной таблице с 11 очками в активе. Очевидно, в борьбе за выживание потеряно если не все, то многое…

Что говорить, если в 23 сыгранных матчах «клинки» сумели забить лишь 15 мячей. В свои ворота команда пропустила 37 голов.

Вероятнее всего, и в этом матче гостям не светит ничего положительного. По-видимому, быть им битыми в столице.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вест Хэм» за 1.76, на ничью за 3.86, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 5.05

«Вест Хэм» борется за выход в еврокубки, и выглядит явно сильнее аутсайдера.

«Шеффилд Юнайтед» наверняка будет стремиться зацепиться за очки, к тому же команда традиционно неплохо играет против «молотобойцев».

Хозяева не столь убедительно выглядят в атаке. Наши прогноз и ставка — Фора «Шеффилд Юнайтед» +1 с коэффициентом 1.66