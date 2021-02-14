«Морейренсе» сыграет на своем поле со «Бенфикой» в рамках 19-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 14 февраля, начало — в 23:15 мск. «Морейренсе» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Морейренсе»

«Морейренсе» в чемпионате ни на что существенное не претендует. Так, типичный середняк, о чем говорит текущее 8 место.

Сейчас в активе у команды всего 24 очка в 18 матчах. Причем отставание от пятой еврокубковой позиции составляет целых 11 очков.

В минувшем туре «Морейренсе» добыл победу на выезде. «Фаренсе» был обыгран на классе (1:2).

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«Бенфика» для «Морейренсе» — весьма неудобный оппонент. Последние 5 поединков подарили команде лишь одну викторию при трех поражениях.

«Бенфика»

«Бенфика» в минувшем туре чемпионата дома добыла три дежурных балла. Был обыгран аутсайдер Примейра-лиги «Фамаликан» (2:0).

На текущий момент «Бенфика» занимает 4 место в турнирной таблице, и вполне заслуженно. Правда, отставание от лидера растет, словно на дрожжах — уже 11 очков.

«Бенфика» имеет в своем активе 37 очков. Такая диспозиция явно ничего позитивного команде не сулит, да и игра «орлов» выражает явное беспокойство.

Лиссабонцы в нынешнем сезоне испытывают трудности в нападении. В 18 матчах «орлы» забили только 32 раза, чего явно недостаточно для полновесного участия в чемпионской гонке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бенфику» за 1.39, на ничью за 5.01, а на «Морейренсе» — за 8.25

Хозяева выиграла два своих последних матча, так что явно постарается дать бой португальскому гранду.

«Бенфика» нестабильна, к тому же имеет проблемы с реализацией голевых моментов.

Хозяева в последних матчах демонстрируют неплохие результаты, и явно постараются дать бой «орлам». Наши прогноз и ставка — Фора «Морейренсе» +1.5 с коэффициентом 1.71