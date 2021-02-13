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    Прервет ли ПСЖ свою беспроигрышную серию в матчах с «Ниццей»?

    ПСЖ — «Ницца». Прогноз и ставка (к. 1.94) на матч чемпионата Франции по футболу 13 февраля 2021 года

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    ПСЖ
    В 25 туре французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» будет принимать «Ниццу». Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» 13 февраля . Начало встречи — в 19:00 мск. ПСЖ — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 13 Февраля 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 19:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.17
  • X
  • 7.90
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    ПСЖ

    В середине января парижане в рамках Лиги 1 на выезде одолели «Анже» (1:0), а потом дома разгромили «Монпелье» (4:0).

    Неожиданное выездное поражение от «Лорьяна» (2:3) прервало восьмиматчевую беспроигрышную серию, но уже в следующем матче ПСЖ крупно обыграл «Ним» на своем поле — 3:0.

    В последних матчах подопечные Маурисио Почеттино на выезде обыграли «Марсель» в рамках Лиги 1, а затем в Кубке Франции одолели в гостях «Кан» — 1:0.

    Все прогнозы на Лигу 1

    После 24 туров чемпионата Франции ПСЖ с 51 очком на 3-м метче, на 3 балла отставая от «Лилля». Разница мячей 55-14, Килиан Мбаппе забил 16 голов, еще 9 у Мойзе Кина. Неймар может не сыграть из-за травмы.

    После 21 матча чемпионата Франции ПСЖ с 45 очками идет вторым, на 3 балла отставая от «Лиона». Разница мячей 48-11, 14 голов забил Килиан Мбаппе, еще 9 Мойзе Кин.

    «Ницца»

    В середине января «Ницца» крупно проиграла на своем поле «Бордо» (0:3), после чего на выезде одолела «Ланс» с минимальным счетом — 1:0.

    Домашний матч с «Сент-Этьеном» завершился поражением со счетом 0:1, мяч был забит на последних минутах. Выезд в гости к «Монако» тоже не принес очков — 1:2.

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    • В последних матчах «Ницца» на своем поле одолела «Анже» (3:0) в матче Лиги 1, а затем в выездном матче Кубка Франции обыграла «Ним» со счетом 3:1.

    После 23 матча Лиги 1 «Ницца» с 29 очками идет на 13-м месте. Разница мячей 27-31, 7 голов забил Амин Гуири.

    Прогноз и ставки

    На победу «ПСЖ» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.49, на ничью в основное время — 5.0, а на победу «Ниццы» — 5.60.

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    В первом круге ПСЖ разгромил «Ниццу» со счетом 3:0. Парижане выиграли 5 из 6 последних матчей с «Ниццей» и не проиграли ни разу.

    Несмотря на недавние осечки ПСЖ, прогнозируем, что парижане не проиграют дома.

    Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.82 и ТМ 3,5 за 1.91.

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