«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне все никак не может подобраться даже к экватору турнирной таблицы. Сейчас команда занимает скромное 14 место.
Пропасть совсем рядом, и 23 набранных очка не гарантируют решения проблем. Впрочем, отрыв от зоны вылета измеряется 9 очками.
В минувшем туре у «Вулверхэмптона» не получилось разжиться очками. Команда минимально уступила «Кристал Пэлас».
В этом поединке хозяевам не помогут травмированные Раян Аит Нури, Фернандо Маркал и Рауль Хименес. Впрочем, к отсутствию последнего «волки» уже успели привыкнуть.
«Арсенал»
«Арсенал» в минувшем туре подписал мировое соглашение с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Теперь команда Микеля Артеты занимает 8 позицию.
Правда, в борьбе за еврокубковую зону еще не все потеряно. Правда, для этого «канонирам» нужно вновь вернуться на победный путь. Как минимум, в матчах середняками и аутсайдерами.
Атака «Арсенал» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Команда забила 26 мячей в 21 поединке, пропустив в свои ворота 20.
С «Вулверхэмптоном» лондонцы играют не столь успешно. Свидетельством тому служит лишь одна виктория при двух поражениях в 5 последних очных битвах.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 2.15, на ничью за 3.33, а на «Вулверхэмптон» — за 3.46
«Вулверхэмптон» довольно успешно играет с «канонирами» в последние годы.
«Арсенал» в последних матчах немного лихорадит, но в этом матче гости наверняка будут биться за три очка.
Гости уже растеряли немало очков, и в этом матче наверняка будут активно атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70