«Вулверхэмптон» сыграет на своем поле с «Арсеналом» в рамках 22 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 февраля, начало — в 21:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне все никак не может подобраться даже к экватору турнирной таблицы. Сейчас команда занимает скромное 14 место.

Пропасть совсем рядом, и 23 набранных очка не гарантируют решения проблем. Впрочем, отрыв от зоны вылета измеряется 9 очками.

В минувшем туре у «Вулверхэмптона» не получилось разжиться очками. Команда минимально уступила «Кристал Пэлас».

Все прогнозы на АПЛ

В этом поединке хозяевам не помогут травмированные Раян Аит Нури, Фернандо Маркал и Рауль Хименес. Впрочем, к отсутствию последнего «волки» уже успели привыкнуть.

«Арсенал»

«Арсенал» в минувшем туре подписал мировое соглашение с «Манчестер Юнайтед» (0:0). Теперь команда Микеля Артеты занимает 8 позицию.

Правда, в борьбе за еврокубковую зону еще не все потеряно. Правда, для этого «канонирам» нужно вновь вернуться на победный путь. Как минимум, в матчах середняками и аутсайдерами.

Атака «Арсенал» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Команда забила 26 мячей в 21 поединке, пропустив в свои ворота 20.

С «Вулверхэмптоном» лондонцы играют не столь успешно. Свидетельством тому служит лишь одна виктория при двух поражениях в 5 последних очных битвах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арсенал» за 2.15, на ничью за 3.33, а на «Вулверхэмптон» — за 3.46

«Вулверхэмптон» довольно успешно играет с «канонирами» в последние годы.

«Арсенал» в последних матчах немного лихорадит, но в этом матче гости наверняка будут биться за три очка.

Гости уже растеряли немало очков, и в этом матче наверняка будут активно атаковать с первых минут. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.70