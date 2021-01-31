«Брайтон»
«Брайтон» в нынешнем сезоне все никак не может выбраться из трясины АПЛ. Сейчас команда занимает крайне опасное 17 место.
Пропасть совсем рядом, и 18 набранных очков и близко не гарантируют решения проблем. Впрочем, и без «чаек» из АПЛ есть, кому вылетать.
В минувшем туре у «Брайтона» был прекрасный шанс оторваться от трио аутсайдеров. Однако команда не сумела обыграть «Фулхэм» (0:0).
В этом поединке хозяевам не помогут травмированные Дэнни Уэлбек, Тарик Лэмпти, Хосе Искьердо и Алиреза Джаханбахш. Эти парни точно бы не помешали «чайкам».
«Тоттенхэм»
«Тоттенхэм» в минувшем туре уступил «Ливерпулю» (1:3). Теперь команда Жозе Моуринью упала на 6 позицию.
Правда, ничего еще не потеряно даже в борьбе за чемпионский титул. Правда, для этого «шпорам» нужно вновь вернуться на победный путь.
Атака «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Вдумайтесь, команда забила 34 мяча в 19 поединках, причем 24 из них (по 12 на брата) оформили Гарри Кейн и Хон-Мин Сон.
С «Брайтоном» лондонцы играют довольно успешно. Свидетельством тому служат 4 виктории при одном поражении в 5 последних очных битвах.
Прогноз
Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Брайтон» — за 2.95
«Брайтон» горит желанием как можно скорее оторваться от группы вылета.
«Тоттенхэм» в последних матчах немного лихорадит, но в этом матче явно будет играть первым номером.
Гости уже растеряли немало очков, и явно в этом матче будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60