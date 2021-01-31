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    «Шпоры» будут торопиться

    «Брайтон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставка (к. 1.60) на АПЛ 31 января 2021 года

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    «Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставка
    Жозе Моуринью
    «Брайтон» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 21 тура чемпионата Англии. Матч пройдет 31 января, начало — в 22:15 мск. «Брайтон» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Января 2021 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 22:15 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Брайтон»

    «Брайтон» в нынешнем сезоне все никак не может выбраться из трясины АПЛ. Сейчас команда занимает крайне опасное 17 место.

    Пропасть совсем рядом, и 18 набранных очков и близко не гарантируют решения проблем. Впрочем, и без «чаек» из АПЛ есть, кому вылетать.

    В минувшем туре у «Брайтона» был прекрасный шанс оторваться от трио аутсайдеров. Однако команда не сумела обыграть «Фулхэм» (0:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    В этом поединке хозяевам не помогут травмированные Дэнни Уэлбек, Тарик Лэмпти, Хосе Искьердо и Алиреза Джаханбахш. Эти парни точно бы не помешали «чайкам».

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» в минувшем туре уступил «Ливерпулю» (1:3). Теперь команда Жозе Моуринью упала на 6 позицию.

    Правда, ничего еще не потеряно даже в борьбе за чемпионский титул. Правда, для этого «шпорам» нужно вновь вернуться на победный путь.

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    • Атака «Тоттенхэма» в нынешнем сезоне действует не столь результативно. Вдумайтесь, команда забила 34 мяча в 19 поединках, причем 24 из них (по 12 на брата) оформили Гарри Кейн и Хон-Мин Сон.

    С «Брайтоном» лондонцы играют довольно успешно. Свидетельством тому служат 4 виктории при одном поражении в 5 последних очных битвах.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 2.40, на ничью за 3.40, а на «Брайтон» — за 2.95

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    «Брайтон» горит желанием как можно скорее оторваться от группы вылета.

    «Тоттенхэм» в последних матчах немного лихорадит, но в этом матче явно будет играть первым номером.

    Гости уже растеряли немало очков, и явно в этом матче будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.60

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