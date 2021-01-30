30 января в рамках 22-го тура французской Лиги 2 «Труа» на своем поле сыграет с «Осером». Поединок начнется в 17:00 по мск. «Труа» — «Осер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

«Труа» — лидер текущего розыгрыша второго по рангу дивизиона Франции. У команды на счету 44 очка и отрыв от ближайшего преследователя в два балла.

«Синие» в последних четырех матчах первенства смогли разжиться десятью баллами, трижды выиграв при одной ничьей, которая была в начале месяца с «Дюнкерком» (0:0) в гостях.

Одолеть коллективу Лорену Баттлсу на своей территории удалось безнадежного аутсайдера «Шатаору» (2:1) и середняка «Сошо» (2:1), а также накануне в гостях «По» — 1:0.

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В родных стенах «Труа» в текущем розыгрыше Лиги 2 выступает сильно, выиграв восемь игр при двух мировых исходах. Забить в этих играх удалось 17 мячей, пропустил коллектив всего шесть голов.

«Осер»

«Осер» находится в верхней части турнирной таблицы, на пятом месте. У клуба на счету 36 очков, но ближайший преследователь находится на расстоянии одного пункта.

Бургундцы в минувшем туре первенства проиграли в гостях «Клермону» (0:1), идущему на две строки выше. Этим фиаско они прервали свою 14-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

Перед проигрышем коллектив Жана-Марка Фурлана разгромил дома аутсайдера «Шатору» (4:1) и расписали выездную мировую с соседом по турнирке «Греноблем», сыграв 2:2.

Гостевая статистика «Осера» в текущем розыгрыше Лиги 2 выглядит следующим образом: три победы, три поражения и четыре ничьи, разница мячей — 14:14.

Отметим, что накануне эти клубы встречались в Кубке Франции, где викторию праздновали бургундцы на своей арене (1:0), а в первом круге Лиги 2 дома выиграл также «Осер» (2:1).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Труа» — 2.13, победа «Осера» — 3.78, ничья — 3.20.

Прогнозируем, что поединок коллективов из верхней части турнирки не принесет большого количества забитых мячей. Наша ставка — ТМ 2,5.