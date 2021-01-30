В 20-м туре Серии А «Сампдория» будет принимать «Ювентус». Матч пройдет на «Луиджи Феррарис» 30 января. Начало — в 20:00 мск. «Сампдория» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

«Сампдория» — одна из самых бескомпромиссных команд этого сезона в Серии А. В 19 матчах у «Сампы» всего 2 ничьи.

В последние два месяца команда чередует победы с поражениями. Вот и в трех последних играх у нее поражение от «Специи» (1:2), а затем победы над «Удинезе» (2:1) и «Пармой» (2:0).

После 19 туров «Сампдория» занимает 10-е место в таблице Серии А. У команды в активе 26 очков. Забито 30 голов, а пропущено 29.

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На своем поле «Сампдория» в этом сезоне выступает нестабильно — 4 победы, 1 ничья и 4 поражения.

«Ювентус»

«Ювентус» провел 18 матчей и занимает пока непривычно низкое для себя пятое место в таблице Серии А.

У туринского клуба в активе 36 очков. За счет матча в запасе он может подняться в топ-тройку, но отставание от лидирующего «Милана» сейчас составляет целых 7 очков.

«Ювентус» пропускает меньше всех в Серии А наряду с «Вероной» — всего 18 пропущенных мячей.

После поражения от «Интера» в Серии А (0:2) «Ювентус» выиграл в трех матчах подряд. Сперва туринцы взяли Суперкубок Италии, одолев «Наполи» (2:0), затем в Серии А победили «Болонью» (2:0), а потом разгромили СПАЛ в Кубке Италии (4:0).

В гостях у «Ювентуса» в текущем чемпионате 4 победы, 4 ничьи и 1 поражение (от «Интера»).

Прогноз и ставка

Букмекеры дают коэффициент 7,10 на победу «Сампдории», 4,48 — на ничью и 1,53 — на «Ювентус».

В первом круге «Ювентус» сумел разгромить «Сампдорию» со счетом 3:0.

Прогноз и ставка на матч — победа «Ювентуса» в 1-2 голов с коэффициентом 2,15.