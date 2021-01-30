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    Сможет ли «Суонси» набрать очки на поле «Ротерхэма»?

    «Ротерхэм Сити» — «Суонси». Прогноз (к. 3.45) и ставки на Чемпионшип 30 января 2021 года

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    «Ротерхэм Сити» — «Суонси»: прогноз и ставка
    «Суонси» выиграл три из четырех последних гостевых матчей в Чемпионшипе
    «Суонси» сыграет на выезде с «Ротерхэм Сити» в рамках 27-го тура Чемпионшипа. Матч пройдет 30 января, начало — в 18:00 мск. «Ротерхэм Сити» — «Суонси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ротерхэм Юнайтед»

    «Ротерхэм» после 23-х сыгранных матчей занимает в турнирной таблице 22-е место — третье с конца. Пока что в активе команды из Саут-Йоркшира 23 очка.

    Но очевидно, что вся борьба еще впереди, все конкуренты находятся рядом, на расстоянии вытянутой руки.

    Тем более, «Ротерхэм» во второй половине января показал признаки жизни. После серии неудачных матчей команда Пола Уорна в трех предыдущих турах набрала семь очков.

    «Ротерхэм» одержал гостевые победы над «Дерби Каунти» и «Мидлсбро», а также сыграл вничью со «Сток Сити».

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    Кроме того, не стоит забывать про солидный матч с «Эвертоном» в Кубке Англии. Один из лидеров сезона АПЛ дожал скромный клуб только в овертайме.

    «Суонси»

    Тем временем «Суонси» уже можно назвать одним из главных претендентов на выход в АПЛ. Валлийский клуб, набрав в 25-ти матчах 47 очков, находится на втором месте.

    В прошлом туре «Суонси» сыграл дома вничью с «Брентфордом», соседом по таблице. И этот результат можно считать большим успехом, если учесть, что валлийцы смогли отыграться после удаления.

    Беспроигрышная серия «Суонси» в Чемпионшипе составляет шесть матчей, а если же взять 10 предыдущих туров, то там у команды Стива Купера всего лишь одно поражение.

    «Суонси» выиграл три из четырех последних гостевых матчей в Чемпионшипе.

    Прогноз и ставка

    На «Ротерхэм» в этом матче можно поставить за 3.34, ничью букмекеры предлагают за 3.32, а победу «Суонси» — за 2.28.

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    Вполне адекватный расклад, несмотря на то, что встречаются команды с абсолютно противоположных концов таблицы. Это Чемпионши, тут сенсаций не бывает.

    И все же мы склоняемся к тому, что «Суонси» наберет три очка на поле «Ротерхэма», который действительно неплохо провел недавние матчи. Валлийцы помощнее все-таки.

    Ставка — победа «Суонси» за 2.28.

    Еще один вариант — ставка на то, что «Суонси» выиграет и не пропустит за 3.45. В таких матчах очень часто все решает один забитый мяч.

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