«Фулхэм» встретится на своем поле с «Бернли» в рамках четвертого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 24 января в Лондоне, начало — в 17:30 мск. «Фулхэм» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм» не так давно выдал серию из шести матчей без поражений, благодаря чему заставил изменить о себе мнение — все-таки эта команда не безнадежна.

Правда, на турнирном положении «Фулхэма» в АПЛ это не очень сильно отразилось. Команда Скотта Паркера пять ряз кряду сыграла вничью.

А еще в одном матче дожала в овертайме «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках третьего раунда Кубка Англии.

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Серия без поражений завершилась в матче с «Челси», «Фулхэм» проиграл 0:1. А после этого уступил «Манчестер Юнайтед».

«Бернли»

«Бернли» на этой неделе стал автором очень мощной сенсации. Вопреки многочисленным прогнозам, команда Шона Дайча выиграла у «Ливерпуля», да еще и на «Энфилде», прервав сумасшедшую серию хозяев из 68 матчей без поражений на своем поле.

Классическая победа со счетом 1:0 при абсолютно типичном для «Бернли» сценарии — долго отбивались, а потом выжали максимум из одной более-менее толковой атаки.

Интересно, что «Бернли» в девяти последних матчах ни разу не пропускал больше одного мяча.

В предыдущем раунде Кубка Англии «Бернли» прошел «МК Донс», дожав соперника только в серии пенальти.

Прогноз и ставка

На «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Бернли» — за 3.36.

Это тот случай, когда в матче в лучшем случае будет забито два мяча, вряд ли больше.

Более того, не исключен вариант с 0:0 в основное время и овертаймом. А там, глядишь, и серия пенальти потребуется.

Ставка — ничья в основное время за 3.42.

Или ставка на тотал матча меньше 2,0 за 2.26. Борьбы и эмоций будет много, футбола — мало.