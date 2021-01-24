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    Смогут ли «Бернли» и «Фулхэм» организовать хотя бы один гол на двоих?

    «Фулхэм» — «Бернли». Прогноз (к. 3.42) и ставки на футбол, Кубок Англии, 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Бернли»
    «Бернли» сыграет с «Фулхэмом» после победы над «Ливерпулем»
    «Фулхэм» встретится на своем поле с «Бернли» в рамках четвертого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 24 января в Лондоне, начало — в 17:30 мск. «Фулхэм» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 24 Января 2021 года
    Фулхэм
  • Лондон
    •  Фулхэм 17:30 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.30
  • Ставка!
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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» не так давно выдал серию из шести матчей без поражений, благодаря чему заставил изменить о себе мнение — все-таки эта команда не безнадежна.

    Правда, на турнирном положении «Фулхэма» в АПЛ это не очень сильно отразилось. Команда Скотта Паркера пять ряз кряду сыграла вничью.

    А еще в одном матче дожала в овертайме «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках третьего раунда Кубка Англии.

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    Серия без поражений завершилась в матче с «Челси», «Фулхэм» проиграл 0:1. А после этого уступил «Манчестер Юнайтед».

    «Бернли»

    «Бернли» на этой неделе стал автором очень мощной сенсации. Вопреки многочисленным прогнозам, команда Шона Дайча выиграла у «Ливерпуля», да еще и на «Энфилде», прервав сумасшедшую серию хозяев из 68 матчей без поражений на своем поле.

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    • Классическая победа со счетом 1:0 при абсолютно типичном для «Бернли» сценарии — долго отбивались, а потом выжали максимум из одной более-менее толковой атаки.

    Интересно, что «Бернли» в девяти последних матчах ни разу не пропускал больше одного мяча.

    В предыдущем раунде Кубка Англии «Бернли» прошел «МК Донс», дожав соперника только в серии пенальти.

    Прогноз и ставка

    На «Фулхэм» в этом матче можно поставить за 2.30, ничью букмекеры предлагают за 3.42, а победу «Бернли» — за 3.36.

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    Это тот случай, когда в матче в лучшем случае будет забито два мяча, вряд ли больше.

    Более того, не исключен вариант с 0:0 в основное время и овертаймом. А там, глядишь, и серия пенальти потребуется.

    Ставка — ничья в основное время за 3.42.

    Или ставка на тотал матча меньше 2,0 за 2.26. Борьбы и эмоций будет много, футбола — мало.

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