24 января на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуля «Эвертон» сыграет с «Шеффилд Уэнсдей» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Начало — в 23:00 по мск. «Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

На предыдущем этапе Кубка Англии «Эвертон» уже играл с представителем Чемпионшипа. Не без труда ливерпульцы дома переиграли «Ротерхэм» только по итогам овертайма (2:1 ОТ).

Отметим, что «ириски» за последние четыре кубковых розыгрыша никогда более одной стадии не проходили. В двух минувших турнирах они проиграли «Ливерпулю» (0:1) и «Миллуоллу» (2:3) в гостях.

В текущем розыгрыше АПЛ «Эвертон» на данный момент идет шестым в турнирной таблице, однако по потерянным очкам коллектив входит в топ-4 первенства.

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Непосредственно перед этой игрой клуб из Ливерпуля обыграл на выезде «Вулверхэмптон» со счетом 2:1 в рамках чемпионата страны. Эта виктория стала для него пятой за последние шесть игр в АПЛ.

«Шеффилд Уэнсдей»

Из-за 6-очкового «Шеффилд Уэнсдей» находится в зоны вылета Чемпионшипа, отставая от спасительной позиции всего на три балла.

Сейчас у «сов» 5-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой они добились четырех викторий и еще одну игру свели вничью. В своей последней проведенной встрече первенства была домашняя виктория над «Дерби» — 1:0.

Клуб из Шеффилда также преодолел уже один раунд в этом Кубке Англии, обыграв в гостях без особых приключений «Эксетер Сити» (2:0), выступающий в четвертом дивизионе английской системы.

В прошлом сезоне национального Кубка «Шеффилд Уэнсдей» добрался до 1/8 финала, где был остановлен только «Ман Сити», которому проиграл минимально в родных стенах — 0:1.

В прошлом году в рамках Кубка лиги «ириски» в гостях одолели «сов» со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эвертона» — 1.33, победа «Шеффилд Уэнсдей» — 9.80, ничья — 5.00.

Проход: «Эвертона» — 1.14; «Шеффилд Уэнсдей» — 5.70.

Свое отношение к данному турниру «Эвертон» продемонстрировал еще на прошлой стадии, с трудом выиграв у коллектива из первой лиги. Так что ставим в этой игре на гостей с форой +1,5.