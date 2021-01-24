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    «Совы» попортят кровь «ирискам»?

    «Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол, Кубок Англии, 24 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»
    Люка Динь
    24 января на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуля «Эвертон» сыграет с «Шеффилд Уэнсдей» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Начало — в 23:00 по мск. «Эвертон» — «Шеффилд Уэнсдей»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 24 Января 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 23:00 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
  • Англия. Кубок ФА
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.33
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  • 5.15
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  • 9.50
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    На предыдущем этапе Кубка Англии «Эвертон» уже играл с представителем Чемпионшипа. Не без труда ливерпульцы дома переиграли «Ротерхэм» только по итогам овертайма (2:1 ОТ).

    Отметим, что «ириски» за последние четыре кубковых розыгрыша никогда более одной стадии не проходили. В двух минувших турнирах они проиграли «Ливерпулю» (0:1) и «Миллуоллу» (2:3) в гостях.

    В текущем розыгрыше АПЛ «Эвертон» на данный момент идет шестым в турнирной таблице, однако по потерянным очкам коллектив входит в топ-4 первенства.

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    Непосредственно перед этой игрой клуб из Ливерпуля обыграл на выезде «Вулверхэмптон» со счетом 2:1 в рамках чемпионата страны. Эта виктория стала для него пятой за последние шесть игр в АПЛ.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Из-за 6-очкового «Шеффилд Уэнсдей» находится в зоны вылета Чемпионшипа, отставая от спасительной позиции всего на три балла.

    Сейчас у «сов» 5-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, в которой они добились четырех викторий и еще одну игру свели вничью. В своей последней проведенной встрече первенства была домашняя виктория над «Дерби» — 1:0.

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    • Клуб из Шеффилда также преодолел уже один раунд в этом Кубке Англии, обыграв в гостях без особых приключений «Эксетер Сити» (2:0), выступающий в четвертом дивизионе английской системы.

    В прошлом сезоне национального Кубка «Шеффилд Уэнсдей» добрался до 1/8 финала, где был остановлен только «Ман Сити», которому проиграл минимально в родных стенах — 0:1.

    В прошлом году в рамках Кубка лиги «ириски» в гостях одолели «сов» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Эвертона» — 1.33, победа «Шеффилд Уэнсдей» — 9.80, ничья — 5.00.

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    Проход: «Эвертона» — 1.14; «Шеффилд Уэнсдей» — 5.70.

    Свое отношение к данному турниру «Эвертон» продемонстрировал еще на прошлой стадии, с трудом выиграв у коллектива из первой лиги. Так что ставим в этой игре на гостей с форой +1,5.

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