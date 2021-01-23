«Челтнэм Таун»
«Челтнэм Таун» — представитель Лиги 2, четвертого по силе дивизиона, где на данный момент занимает шестое место.
«Челтнэм» стартовал в кубке еще в начале ноября, когда выиграл у «Сауз Шилдс».
Дальше был непростой матч против «Крю Александры» — решающий гол был забит только в овертайме.
В третьем раунде «Челтнэм» одержал победу над «Мэнсфилд Таун». И здесь тоже все решилось только в овертайме.
«Челтнэм» выиграл только один из девяти предыдущих матчей.
«Манчестер Сити»
Перед таким матчем, наверное, нет смысла перечислять все недавние достижения «Манчестер Сити». Все и так очевидно.
Но все-таки напомним, что последний раз «Манчестер Сити» проигрывал еще в конце ноября. Беспроигрышная серия на данный момент составляет 16 матчей.
Серия побед насчитывает уже девять матчей. В среду команда Пепа Гвардиолы одержала победу над «Астон Виллой», а перед этим разгромила «Кристал Пэлас».
«Сити» пропустил всего лишь три мяча в последних десяти матчах.
Прогноз и ставка
На «Челтнэм Таун» можно поставить за 23.00, ничью букмекеры предлагают за 11.25, а победу «Манчестер Сити» — за 1.12.
Можно не сомневаться, «Сити» не будет церемониться с представителем четвертого дивизиона. В отличие, например, от испанских грандов, которые один за других вылетают из кубка.
Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 3,0 за 1.80.
Или же ставка на тотал «Сити» больше 4,0 за 3.20. «Ман Сити» очень часто выигрывает у команд из низших лиг с крупным счетом.