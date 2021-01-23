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    «Манчестер Сити» устроит погром команде из четвертого дивизиона?

    «Челтнэм Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставка (к. 3.20) на футбол, Кубок Англии 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челтнэм Таун» — «Манчестер Сити»
    Беспроигрышная серия «Ман Сити» на данный момент составляет 16 матчей
    «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Челтнэм Таун» в рамках четвертого раунда Кубка Англии. Матч пройдет 23 января, начало — в 20:30 мск. «Челтнэм Таун» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Челтнэм Таун»

    «Челтнэм Таун» — представитель Лиги 2, четвертого по силе дивизиона, где на данный момент занимает шестое место.

    «Челтнэм» стартовал в кубке еще в начале ноября, когда выиграл у «Сауз Шилдс».
    Дальше был непростой матч против «Крю Александры» — решающий гол был забит только в овертайме.

    В третьем раунде «Челтнэм» одержал победу над «Мэнсфилд Таун». И здесь тоже все решилось только в овертайме.

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    «Челтнэм» выиграл только один из девяти предыдущих матчей.

    «Манчестер Сити»

    Перед таким матчем, наверное, нет смысла перечислять все недавние достижения «Манчестер Сити». Все и так очевидно.

    Но все-таки напомним, что последний раз «Манчестер Сити» проигрывал еще в конце ноября. Беспроигрышная серия на данный момент составляет 16 матчей.

    Серия побед насчитывает уже девять матчей. В среду команда Пепа Гвардиолы одержала победу над «Астон Виллой», а перед этим разгромила «Кристал Пэлас».

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    • «Сити» пропустил всего лишь три мяча в последних десяти матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Челтнэм Таун» можно поставить за 23.00, ничью букмекеры предлагают за 11.25, а победу «Манчестер Сити» — за 1.12.

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    Можно не сомневаться, «Сити» не будет церемониться с представителем четвертого дивизиона. В отличие, например, от испанских грандов, которые один за других вылетают из кубка.

    Ставка — тотал «Манчестер Сити» больше 3,0 за 1.80.

    Или же ставка на тотал «Сити» больше 4,0 за 3.20. «Ман Сити» очень часто выигрывает у команд из низших лиг с крупным счетом.

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