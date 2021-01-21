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    Одержит ли «Атлетико» очередную победу в Примере?

    «Эйбар» — «Атлетико». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Примеры 21 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Эйбар» — «Атлетико»
    Тома Лемар
    В матче 19 тура испанской Примеры состоится встреча «Эйбара» и «Атлетико». Место встречи — стадион «Городской стадион Ипуруа». Начнется поединок в 23:30 мск. «Эйбар» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Января 2021 года
    Эйбар
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    •  Эйбар 23:30 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.40
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  • 1.70
  • Ставка!
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    «Эйбар»

    После 18 матчей чемпионата «Эйбар» находится на 15 позиции, набрав 19 очков. В этом сезоне команда одержала 4 победы, 7 раз сыграла вничью и 7 раз потерпела поражение.

    «Оружейники» в пяти матчах турнира победили только один раз, одолев «Гранаду» 2:0. Ну и еще одним удовлетворительным результатом можно считать ничью с «Барселоной» (1:1). Помимо этого хозяева «Алавесу» (1:2), «Леванте» (1:2) и «Реалу» (1:3).

    Также нельзя не отметить факт вылета команды из Кубка Испании от соперника, который выступает в Сегунде Б. Речь идет о встрече с «Навалькарнеро» (1:3).

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    Не помогут своей команде в этом матче Коте, Роберто Корреа и Брайан Сальватьерра. Все трое травмированы.

    «Атлетико»

    «Атлетико» очень уверенно шагает к чемпионскому титулу. После 16 сыгранных матчей коллектив Диего Симеоне набрал 41 очко и лидирует в турнирной таблице Примеры.

    После поражения от «Реала» со счетом 0:2, «матрасники» одержали 5 побед подряд в чемпионате, но при этом вылетели из Кубка Испании, уступив «Корнелье» (0:1).

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    • Подопечные Симеоне разобрались с «Эльче» (3:1) и «Алавесом» (2:1). Также команда одержала три сухие победы над «Реал Сосьедадом» (2:0), «Хетафе» (1:0) и «Севильей» (2:0).

    Из-за травм не сыграют Марио Эрмосо и новичок команды Мусса Дембеле.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают следующие котировки основных исходов: победа 3.45 и победа «Атлетико» за 1.73.

    «Матрасники» показали серию хороших результатов, победив нескольких непростых соперников. Команда вполне стабильно выступает в этом сезоне, чего не скажешь о хозяевах на данный момент. Мы ставим на продолжение победной серии «Атлетико».

    «Атлетико» пропустил в этом сезоне всего 6 голов. В четырех последних матчах турнира команда допустила одну результативную ошибку. Ставим на то, что «Эйбар» не забьет за 1.88.

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