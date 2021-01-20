ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПланы на зиму: «Спартак» «Арсенал» ни разу не пропустил в пяти последних матчахВозрождение «Арсенала» продолжается: гениальный Смит-Роу и возвращение настоящего Обамеянга Эден АзарТрансферный дайджест. 12-18 января
  • 16:55
    • Месси избежал длительной дисквалификации
  • 19:36
    • «Салават Юлаев» оказался сильнее «Северстали»
  • 19:30
    • «Металлург» разгромил «Локомотив»
  • 19:29
    • «Авангард» на выезде победил «Трактор», у Ковальчука два очка
  • 19:16
    • СКА взял верх над «Автомобилистом»
  • 18:10
    • «Барселона» подаст апелляцию по дисквалификации Месси
  • 16:09
    • «Челси» может уволить Лэмпарда после игры с «Лестером»
    Все новости спорта

    Возьмет ли «Юве» реванш у «Наполи»?

    «Ювентус» — «Наполи». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Суперкубка Италии 20 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперкубок Италии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Наполи
    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Наполи»
    Криштиану Роналду
    В финальном матче за Суперкубок Италии «Ювентус» сразится с «Наполи» на «Мапей — Читта дель Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия. Игра состоится 20 января и начнется в 23:00 мск. «Ювентус» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ювентус»

    Для «Юве» это непростой сезон. В Серии А команда Андреа Пирло занимает 5 место, отставая от лидера на 10 очков. Вдобавок к этому «бьянконери» проиграли в прошлом матче принципиальному сопернику — «Интеру» — со счетом 0:2.

    Проблемы «Ювентуса» видны невооруженным глазом. Перед поражением от «Интера» «зебры» с трудом прошли «Дженоа» в 1/8 финала Кубка Италии. Там команде понадобилось дополнительное время.

    Ну и в целом стоит отметить непростой отрезок календаря, который сложился у «черно-белых». Ранее они встречались с «Сассуоло» и «Миланом». Тем не менее в этих встречах коллектив Пирло осечек не дал, победив 3:1 в обоих случаях.

    Все прогнозы на Серию А

    Де Лигт, Алекс Сандро и Куадрадо — игроки с положительным тестом на коронавирус. Пауло Дибала пропустит встречу из-за травмы.

    «Наполи»

    Что касается «Наполи», то команда приложила меньше усилий в прошлых играх. Подопечные Дженнаро Гаттузо разгромили «Фиорентину» 6:0 и без овертаймов прошли в Кубке «Эмполи» (3:2).

    Если добавить победу «Удинезе» (2:1), то получится серия из трех побед, которая стартовала после поражения команды в матче со «Специей» (1:2). Но опять же, перед этим «адзурри» разгромили «Кальяри» 4:1.

  • Трансферный дайджест. 12-18 января
  • Избавится ли «Реал»от бельгийского хавбека, вернется ли голландский бомбардир в «Спартак», удержит ли «Тоттенхэм» полузащитника и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • С принципиальными соперниками в этом сезоне у «неаполитанцев» проблемы. Они проиграли «Милану» 1:3, «Интеру» 0:1 и «Лацио» 0:2.

    В списке отсутствующих будут числиться Фабиан Руис и Виктор Осимхен. Оба заболели коронавирусом.

    Прогноз и ставка

    Котировки на основные исходы такие: 2.48 на «Ювентус», 3.45 на ничью и 2.90 на победу «Наполи». Победу с учетом дополнительного времени и пенальти букмекеры оценивают в 1.82 и 2.06 соответственно.

    100ЗабратьБонус на пополнениеmelbet 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    «Наполи» выиграл два прошлых матча против «Юве». Команда Гаттузо победила в чемпионате 2:1 и в финале Кубка Италии 1:0 П. Предлагаем поставить на Х2 за 1.58.

    Для обеих команд это очень важный матч, однако для «Ювентуса» он имеет большее значение. «Бьянконери» проиграли финал Кубка Италии и с большой долей вероятности могут упустить титул. Им важно взять трофей в этом сезоне.

    Мы ставим на то, что «Ювентус» выиграет. При этом будем учитывать дополнительное время и пенальти.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мирандес — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кадис — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вальядолид — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Дерби Каунти — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Майнц — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Герта — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Андерлехт — Шарлеруа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Шрусбери
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.59
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Реал» проиграл «Атлетику» в полуфинале Суперкубка Испании
  • Зидан истощил «Реал» и поплатился
    • 19:50 15/01/2021     «Бавария» сенсационно вылетела из Кубка Германии
  • Исторический позор «Баварии»
    • 19:08 14/01/2021     Симеоне ведет «Атлетико» к титулу
  • Тренер, голод и характер. 10 причин, почему «Атлетико» станет чемпионом Испании
    • 06:54 13/01/2021
    «Ювентус» — «Наполи» 19.01.2021: прогноз и ставка на матч. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.58.
    • Играть Супер-бонус новым игрокам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры