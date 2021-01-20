«Ювентус» — «Наполи». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч Суперкубка Италии 20 января 2021 года

В финальном матче за Суперкубок Италии «Ювентус» сразится с «Наполи» на «Мапей — Читта дель Триколоре» в Реджо-нель-Эмилия. Игра состоится 20 января и начнется в 23:00 мск. «Ювентус» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

Для «Юве» это непростой сезон. В Серии А команда Андреа Пирло занимает 5 место, отставая от лидера на 10 очков. Вдобавок к этому «бьянконери» проиграли в прошлом матче принципиальному сопернику — «Интеру» — со счетом 0:2.

Проблемы «Ювентуса» видны невооруженным глазом. Перед поражением от «Интера» «зебры» с трудом прошли «Дженоа» в 1/8 финала Кубка Италии. Там команде понадобилось дополнительное время.

Ну и в целом стоит отметить непростой отрезок календаря, который сложился у «черно-белых». Ранее они встречались с «Сассуоло» и «Миланом». Тем не менее в этих встречах коллектив Пирло осечек не дал, победив 3:1 в обоих случаях.

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Де Лигт, Алекс Сандро и Куадрадо — игроки с положительным тестом на коронавирус. Пауло Дибала пропустит встречу из-за травмы.

«Наполи»

Что касается «Наполи», то команда приложила меньше усилий в прошлых играх. Подопечные Дженнаро Гаттузо разгромили «Фиорентину» 6:0 и без овертаймов прошли в Кубке «Эмполи» (3:2).

Если добавить победу «Удинезе» (2:1), то получится серия из трех побед, которая стартовала после поражения команды в матче со «Специей» (1:2). Но опять же, перед этим «адзурри» разгромили «Кальяри» 4:1.

С принципиальными соперниками в этом сезоне у «неаполитанцев» проблемы. Они проиграли «Милану» 1:3, «Интеру» 0:1 и «Лацио» 0:2.

В списке отсутствующих будут числиться Фабиан Руис и Виктор Осимхен. Оба заболели коронавирусом.

Прогноз и ставка

Котировки на основные исходы такие: 2.48 на «Ювентус», 3.45 на ничью и 2.90 на победу «Наполи». Победу с учетом дополнительного времени и пенальти букмекеры оценивают в 1.82 и 2.06 соответственно.

«Наполи» выиграл два прошлых матча против «Юве». Команда Гаттузо победила в чемпионате 2:1 и в финале Кубка Италии 1:0 П. Предлагаем поставить на Х2 за 1.58.

Для обеих команд это очень важный матч, однако для «Ювентуса» он имеет большее значение. «Бьянконери» проиграли финал Кубка Италии и с большой долей вероятности могут упустить титул. Им важно взять трофей в этом сезоне.

Мы ставим на то, что «Ювентус» выиграет. При этом будем учитывать дополнительное время и пенальти.