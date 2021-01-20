«Ботафого» — «Атлетико Гоияниенсе». Прогноз и ставка (к. 1.70) на матч чемпионата Бразилии 20 января 2021 года

20 января в 31-м туре бразильской Серии А «Ботафого» в Рио-де-Жанейро на стадионе «Олимпико Нилтон Сантос» сыграет с «Атлетико Гоияниенсе». Игра начнется в 23:00 по мск. «Ботафого» — «Атлетико Гоияниенсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ботафого»

«Ботафого» находится на самом дне в турнирной таблице бразильской Серии А и наверняка попрощается с элитой. За восемь туров до конца первенства коллектив отстает от безопасной строки на девять очков.

Всего за всю турнирную дистанцию текущего чемпионата клуб из Рио-де-Жанейро одержал всего лишь четыре победы в 30 проведенных играх, а также 11 раз сыграл вничью при 15 фиаско.

На данный момент у «одинокой звезды» серия из четырех поражений подряд, в которой она забила всего лишь один гол, состоявшийся в минувшем туре в гостях в игре с «Сантосом» — 1:2.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Ботафого» набрал на очко меньше, чем на выезде. Так коллектив одержал две виктории при пяти мировых и восьми поражениях, разница мячей — 12:21.

«Атлетико Гоияниенсе»

«Атлетико Гоияниенсе» по итогам 30 сыгранных туров находится на 13 месте в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 36 очков и отстает от 12 строки на два балла.

Клуб из штата Гояс за последние шесть игр первенства смог заработать восемь пунктов. Начал он с двух поочередно викторий над «Сеарой» в гостях и «Флуминенсе» дома (по 2:1).

Затем состоялось выездное фиаско от «Гремио» со счетом 1:2, после чего коллектив расписал мировые в родных стенах с «Васко да Гама» (0:0) и с клубом «Баия» (1:1), а накануне он уступил в гостях «Атлетико Минейро» (1:3).

У «Атлетико Гоияниенсе» седьмая гостевая статистика в этой Серии А. В 14 проведенных играх было пять побед, шесть поражений, а также четыре мировых исхода, разница мячей составляет в них 11:18.

В первом круге на поле «Атлетико» эти команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ботафого» предлагают — 2.45.

На викторию «Атлетико Гоияниенсе» дают — 3.30, ничья оценена — в 3.10.

Прогнозируем, что «Атлетико Гоияниенсе», который ведет борьбу за попадание в Южноамериканский Кубок (12 место), добудет очки в игре с почти вылетевшим «Ботафого». Наша ставка — Х2.