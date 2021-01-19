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    Претенденты на вылет не порадуют забитыми мячами?

    «Вальядолид» — «Эльче». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.65 на матч чемпионата Испании 19 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Вальядолид» — «Эльче»
    Игрок «Вальядолида»
    В 19-м туре испанской Примеры «Вальядолид» дома сыграет с «Эльче». Встреча, которая пройдет 19 января на стадионе «Хосе Соррилья», начнется в 21:00 по мск. «Вальядолид» — «Эльче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 19 Января 2021 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 21:00 Эльче Эльче
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч
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    «Вальядолид»

    В активе «Вальядолида» после 18 проведенных туров находится 18 очков, с которыми он расположился на 17 месте в турнирной таблице Примерв всего в двух баллах от зоны вылета.

    В своем последнем матче первенств «пусела» проиграла дома «Валенсии» с минимальным счетом 0:1. За восемь последних туров ей удалось победить всего два раза при трех ничьих и трех поражениях.

    Накануне же «фиолетово-белые» продвинулись по сетке в Кубке Короля, одолев только по итогам дополнительного времени в гостях «Пенья Депортина» (4:1 ОТ), представляющий третий дивизион Испании.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    За девять домашних матчей текущего чемпионата «Вальядолид» добыл лишь две виктории, три раза сыграл вничью и четырежды был поверженным, разница мячей составляет 9:14.

    «Эльче»

    «Эльче» с 16 зачетными пунктами занимает 18 место в турнирной таблице Примеры и в случае победы над своим предстоящим противником покинет зону вылета.

    «Зелено-полосатые» за последние два с половиной месяцы выигрывали только в кубковых турнирах, а в Примере они не могут выиграть на протяжении 11 встреч подряд. В минувшем туре первенства они уступили в родных стенах «Хетафе» со счетом 1:3.

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    • После поражения в матче чемпионата неудачи у коллектива продолжились и в Кубке Короля, где они были выбиты «Райо Вальекано» из Сегунды, проиграв ему в гостях со счетом 0:2.

    Вне родных стен в этом розыгрыше Примеры «Эльче» победил в двух встречах из семи, еще дважды он сыграл вничью и трижды терпел фиаско, разница забитых и пропущенных — 6:8.

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    Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2016/17 в Сегунде. И тогда они обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:2.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вальядолида» — 2.00, победа «Эльче» — 4.60, ничья — 3.42.

    Всего в двух из шести предыдущих очных матчей этих клубов забивалось больше двух голов. Наверняка и эта игра не будет отличатся высокой результативностью. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,5.

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