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    «Пурпурно-белые» обойдут «зебр» в турнирной таблице?

    «Андерлехт» — «Шарлеруа». Прогноз и ставка (к. 1.92) на матч чемпионата Бельгии 19 января 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бельгия. Про Лига Прогнозы на Андерлехт
    Прогноз и ставки на «Андерлехт» — «Шарлеруа»
    «Андерлехт» — «Шарлеруа»
    19 января «Андерлехте» в Брюсселе на стадионе «Лотто-Парк» сыграет с «Шарлеруа» в 25-м туре чемпионата Бельгии по футболу. Встреча начнется в 23:00 по мск. «Андерлехт» — «Шарлеруа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига 19 Января 2021 года
    Андерлехт
  • Бельгия. Про Лига
    •  Андерлехт 23:00 Шарлеруа Шарлеруа
  • Бельгия. Про Лига
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    «Андерлехт»

    «Андерлехт» в отрезке последних шести встреч первенства чередует домашние виктории с выездными поражениями. При этом в трех играх на своем поле он пропустил лишь раз.

    В двух минувших турах чемпионата Бельгии «пурпурно-белые» дважды потерпели фиаско в гостях. Так сперва они были повержены клубом «Хеверли Лувен» (0:1), а затем также всухую уступили «Эйпену» — 0:2.

    Эта серия неудач отбросила коллектив из Брюсселя на седьмое место в турнирной таблице. У команды на счету 32 очка и отставание от третьей строки составляет всего два пункта.

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    У «Андерлехта» первая домашняя статистика в текущем первенстве. В десяти играх он одержал шесть победных результатов и четыре раза сыграл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 15:6.

    «Шарлеруа»

    «Шарлеруа» имеет на один набранный балл больше, чем у предстоящего соперника. В турнирной таблице клуб идет на четвертой строке.

    «Зебры» проиграли последние три встречи чемпионата Бельгии. Так сперва они уступили в гостях 1:2 «Антверпену» и 2:3 «Остенду», а в минувшем туре потерпели домашнее фиаско от «Мехелена» — 0:1.

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    • Перед этой неудачной серией «черно-белые» не знали горечи поражений на протяжении четырех поединков, сыграв сначала вничью, а затем выиграв три игры подряд, где была и победа над предстоящим соперником дома — 1:0.

    Вне родных стен «Шарлеруа» в текущем чемпионате пять раз побеждал, четыре раза проиграл и дважды делил очки с оппонентами, разница мячей составляет 21:19.

    Отметим, что «Андерлехт» не может обыграть «Шарлеруа» на протяжении последних трех матчей, раз сыграв вничью 0:0 и дважды уступив по 0:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Андерлехта» предлагают — 1.92.

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    На викторию «Шарлеруа» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.62.

    Прогнозируем, что сильно выступающий в родных стенах «Андерлехт» сможет победить, взяв т.с. реванш у «Шарлеруа» за недавнее поражение.

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