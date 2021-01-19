«Андерлехт» — «Шарлеруа». Прогноз и ставка (к. 1.92) на матч чемпионата Бельгии 19 января 2021 года

19 января «Андерлехте» в Брюсселе на стадионе «Лотто-Парк» сыграет с «Шарлеруа» в 25-м туре чемпионата Бельгии по футболу. Встреча начнется в 23:00 по мск. «Андерлехт» — «Шарлеруа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Андерлехт»

«Андерлехт» в отрезке последних шести встреч первенства чередует домашние виктории с выездными поражениями. При этом в трех играх на своем поле он пропустил лишь раз.

В двух минувших турах чемпионата Бельгии «пурпурно-белые» дважды потерпели фиаско в гостях. Так сперва они были повержены клубом «Хеверли Лувен» (0:1), а затем также всухую уступили «Эйпену» — 0:2.

Эта серия неудач отбросила коллектив из Брюсселя на седьмое место в турнирной таблице. У команды на счету 32 очка и отставание от третьей строки составляет всего два пункта.

Все прогнозы на футбол

У «Андерлехта» первая домашняя статистика в текущем первенстве. В десяти играх он одержал шесть победных результатов и четыре раза сыграл вничью, разница забитых и пропущенных составляет 15:6.

«Шарлеруа»

«Шарлеруа» имеет на один набранный балл больше, чем у предстоящего соперника. В турнирной таблице клуб идет на четвертой строке.

«Зебры» проиграли последние три встречи чемпионата Бельгии. Так сперва они уступили в гостях 1:2 «Антверпену» и 2:3 «Остенду», а в минувшем туре потерпели домашнее фиаско от «Мехелена» — 0:1.

Перед этой неудачной серией «черно-белые» не знали горечи поражений на протяжении четырех поединков, сыграв сначала вничью, а затем выиграв три игры подряд, где была и победа над предстоящим соперником дома — 1:0.

Вне родных стен «Шарлеруа» в текущем чемпионате пять раз побеждал, четыре раза проиграл и дважды делил очки с оппонентами, разница мячей составляет 21:19.

Отметим, что «Андерлехт» не может обыграть «Шарлеруа» на протяжении последних трех матчей, раз сыграв вничью 0:0 и дважды уступив по 0:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Андерлехта» предлагают — 1.92.

На викторию «Шарлеруа» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.62.

Прогнозируем, что сильно выступающий в родных стенах «Андерлехт» сможет победить, взяв т.с. реванш у «Шарлеруа» за недавнее поражение.